Ultime Notizie Roma del 19-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale me li trovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella e Luigi in studio ancora tensioni tra Stati Uniti ed Iran con motore sposta tra le presidente statunitense Donald Trump e la guida Suprema iraniana Ali khamenei quest’ultimo deve stare molto attento le sue parole ha detto Trump dopo che ieri il leader iraniano lo aveva definito un pagliaccio che pugnala alle spalle echeggiando lo slogan elettorale ha twittato Maker Android game incitando il nobile popolo iraniano che ama l’America Per quanto riguarda la crisi Libica secondo indiscrezioni il presidente del governo di unità nazionale Sunrise potrebbe disertare la conferenza di Berlino inviando soltanto una delegazione in Francia una trentina di manifestanti hanno tentato ieri sera di entrare in un teatro Parigiin cui il presidente Manuel Macron the Premier Drum Brigitta Sì Stefano ad uno spettacolo tentativo è stato respinto dalla polizia un uomo che si trovava in sala avrebbe postato sui social una foto della coppia presidenziale in platea invitando i militanti a intervenire stato poi fermato domenica sarà una giornata e vocale una grande festa per cui prevediamo un’affluenza di circa 30mila persone così il leader del movimento delle sardine Santori presente la giornata di domani in programma a Bologna sul palco Afterhours epf sul premier Conte Il portavoce sardina ferma credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare per iniziare un’interlocuzione ha detto Santori sport calcio Inizia la ventesima giornata quest’oggi con tre anticipi lazio-sampdoria alle 15 sassuolo-torino alle 18 Napoli Fiorentina alle 20:45 in campo quest’oggi anche la serie B conin casa del Livorno ieri il Pordenone è stato fermato sul 22 dal Frosinone è morto Pietro Anastasi all’età di 71 anni simbolo della Juventus degli anni 70 attaccante vinse tre scudetti in bianco e nero è un europeo è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa