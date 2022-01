Ultime Notizie Roma del 19-01-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio perde quota l’ipotesi della candidatura di Berlusconi al Quirinale mentre si riaffaccia quella di draghi Salvini però mette in guardia i soldi del PNR sono a prestito anche per questo il premier è complicato da rimuovere oggi incontro tra Conte lette speranza Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite a favore della Moby atteso per oggi il dpcm con la lista delle attività dove non sarà richiesto il Green pass che escluderebbe tra l’altro i tabaccai Sicilia e Calabria sfidano Intanto il governo e consentono l’attraversamento dello Stretto di Messina anche in un vaccinati 9 le regioni italiane a rischio zona arancione Germania oltre 110 mila i messaggi registrati nelle ultime 24 ore quasi 10 miliardi di euro all’anno d’Italia e struttura dei costi di energia + raddoppio della produzione nazionale di metano queste le misure che il governo stail caro bollette oggi vertice al mise tra Giorgetti le imprese domani il Consiglio dei Ministri Generali il CDA respinge le motivazioni delle dimissioni di Caltagirone Bardin definendoli infondati offensive la ci lascia il comitato No un quarantenne della provincia di Napoli è stato denunciato dalla polizia postale della campagna coordinata dalla Procura di Napoli nord con l’accusa di essere l’autore di uno dei messaggi lesivi della memoria dell’ex Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli comparsi nella rete quarantenne gestiva un canale telegram con 30.000 iscritti gli agenti della posta le hanno anche eseguito una perquisizione informatica nel corso della quale sono state rinvenute tracce del messaggio d’odio L’uomo in passato è stato già denunciato per inosservanza del misure sanitarie in materia covid e ora parliamo di Scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato ha fatto bene il Presidente della Regione Sicilia a garantire un diritto alla libera circolazione in tutto il territorio nazionale ora aspettiamo cosa faranno gli altri governatori ma è importante invece in questoper chi è contrario contro l’obbligo vaccinale aderire ai ricorsi al tribunale amministrativo in particolar modo al personale scolastico e persona universitaria ma anche i dirigenti scolastici anche le faccette di polizia anni e funziona anche Rudy arredamenti sta portando avanti questi ricorsi perché a metà Marzo si pronuncerà sulla valutazione della questione di legittimità costituzionale giustizia amministrativa è un eventuale sospensione remissione in Corte Costituzionale potrà essere chiesta nei ricorsi pendenti in tutti gli altri ricorsi pendenti Presso il tribunale amministrativo e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa