Ultime Notizie Roma del 19-01-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno oggi il dpcm qualità delle attività dove non sarà richiesto il Green pass che escluderebbe tra l’altro i tabaccai che lavori ospitano Intanto il governo e consentono l’attraversamento dello Stretto di Messina anche non vaccinati tre giorni sono sempre più in pressing per modificare le regole anti covid a partire dai parametri di conteggio dei ricoveri in ospedale per evitare il passaggio nella zona con più le iscrizioni friuli-venezia Giulia Piemonte la stessa siciliano infatti già parametri e da zona arancione mentre Abruzzo Calabria Lazio Liguria Marche Toscana e provincia di Trento piccolo di scuola Rientro venerdì sempre rientrato l’allarme per la Valle d’Aosta ha chiesto comunque una deroga governo per evitare di finire in zona rossa Se dovessero risalire le terapie Intensive che lavora al taglio delle bollette energetiche giovedì si dovrebbe tenere il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare le misure per dare una boccata d’ossigeno ai cittadini alle imprese l’inizio della transizione ecologica Roberto Cingolani in audizione indicato tra gli 8 Ei 10 midevi sotto che potrebbero essere reperite per mitigare gli aumenti domani si terrà la prima riunione al mise in videoconferenza del tavolo sull’energia presieduta dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti incontrava centro discussione è l’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo corsa al Colle vuole ancora giocarsi le sue carte anche se in tanti che ripetono che non sono vincenti Berlusconi per il momento non c’è da aspettare al vertice del centro destra non viene curato un piano bene la riga continua a prevalere la tesi che occorre andare su un’altra figura del centrodestra che potrebbe avere più chance ai presidente azzurro che fonti parlamentari continuano a descrivere come sorpreso dalla morte del leader del partito di via bellerio si limita al ringrazio che gli suggerisce di togliere la sua candidatura dal tavolo per poi obiettare che se dovesse lanciare la sfida per il cane lo farebbe per sé stesse non per un’altra figura del centrodestra andiamo a Venezia l’attore John Malkovich è rifiutato dal hotel Daniel perché privo di Green pass la notizia è riportata questa mattina dal Gazzettino in un articolo in cui si racconta che l’attore era stata riservata alla siete più bella con vista sul bacino di San Marco a quando L’artista è arrivato in laguna per due giorni di riprese della serie TV Replayrichiesta di controllo dell’hotel fiasco aperto che non aveva il gran parte le porte della meravigliosa suite si sono chiuse Secondo il quotidiano Veneto la cosa ha sorpreso anche la produzione che non era a conoscenza del fatto che l’attore è regista non avessi lasciar stare verde è che ha trovato in tempi record una sistemazione per la star in una casa privata era l’ultima notizia per il momento di promozione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa