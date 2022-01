Ultime Notizie Roma del 19-01-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno della durata della quarantena covid alla classificazione degli ospedalizzazione oggi il confronto tra il Ministero della Salute le regioni sulla possibilità di una revisione dell’attuale normativa che riguarda alcuni temi relativi al coronavirus Il tavolo è stato chiesto dalle regioni che piangono per un adeguamento dell’attuale sistema di monitoraggio dei casi intanto sulla quarta dose del vaccino l’agenzia Europea del farmaco Eh ma prima e mette in guardia sui Booster somministrati vali molto brevi potrebbero avere l’effetto contrario rispetto a quello desiderate ridurre livello di anticorpi invece che aumentarli una posizione Non completamente condivisa da Israele che va avanti con la quarta dose alla protezione della malattia grave Sono puntini italiani e soprattutto per gli anziani e la popolazione a rischio funziona con la quarta dose per cui invito comunque a venire e farsi vaccinare iniziare la quarta dose viene somministrata ricordiamola personale medica soggetti fragiliBooster visto non fare venire però molta protezione ulteriore contro il contagio da variante omicron a dispetto alla terza dose in Italia momento non c’è prova che servono a quarto d’ora ci sarà la scienza dire se servirà quando ea chi spiega il Sottosegretario alla salute per Laricchia aggiunge Io ho preso il virus Ho avuto due dosi non dovrei Allora fare la terza dose perché sarebbe la quarta invece andrò a far la corsa al Quirinale incontro tra il segretario del PD Enrico Letta è il leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte lidi liberi uguali Roberto Speranza aperti al confronto nessuno può vantare un diritto di prelazione tutti abbiamo il dovere e della responsabilità ha scritto su Twitter il segretario del PD che lasciando l’abitazione di Conte aggiunto non c’è nessuno intesa come Perché te parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni andato tutto molto bene costituita È stato postato da Conte speranza ovviamente andranno rimaste dal tavolo candidature di parte in particolare quella di Berlusconi Ma assolutamente siamo pronti ad offrire al paese tutti i cittadini che aspettano un presidente una presidente autorevole che possa rappresentare tutti aggiunto il leader del MoVimento 5 Stelle con te era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa