Ultime Notizie Roma del 19-02-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta per il fatturato dell’Industria italiana dicembre 2018 diminuisce del 3,5% rispetto a novembre subendo il ribasso più forte sul mercato estero lo rileva l’Istat è che su base annua Segna una caduta del 7,3% dato corretto per gli effetti di calendario si tratta della pressione tendenziale più accentuata da novembre 2009 male anche gli ordinativi dell’Industria che sempre a dicembre del 1,8% rispetto al mese precedente a causa delle perdite subite sul mercato estero su base annua il dato Segna una flessione del 5,3% nuovo antisemita in Francia poche ore dalla manifestazione di questa sera i noti hanno profanato questa notte una cimitero ebraico in Alsazia una ventina di chilometri da Strasburgoil comune della cittadina alla radio France info questa sera a Parigi e in altre città della Francia mobilizzazione dopo la recrudescenza di azioni antisemite nel paese abbassiamo il capo per la Sonia quando ci rendiamo conto che tali abusi si sono verificati nelle nostre congregazioni e ordini e nella nostra chiesa Questo è uno dei passaggi della dichiarazione che religiosi e religiose hanno redatto in vista dell’incontro la pedofilia che prenderà il via giovedì in Vaticano e quale parteciperanno i leader delle conferenze episcopali di tutto il mondo dei Pascoli e Leopardi da Elsa Morante a Cassese da Rubia Andreoli maturità nelle prove proposte oggi come simulazione Dal Miur e diffusa nelle scuole comprendono una vasta scelta di autori la comprensione l’analisi e l’interpretazione del terzo patria di Pascoli è l’analisi e l’interpretazione del testo storico di Elsa Morante La storia del 1974 sono state proposte come tipologia di prova per la prova di tipo B si può sceglierenessuno è l’analisi di un testo di Claudio Pavone che è stato archivista il docente di storia contemporanea oppure un testo di Antonio per tesi diritti umani Oggi ho infine una prolusione del professor Carlo Rubbia La scienza è l’uomo pronunciata in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2000-2001 a Bologna e infine la riflessione critica sul Passo dello Zibaldone di Leopardi o su una citazione da un passo dello psichiatra Vittorino Andreoli L’uomo di vetro La forza della fragilità o come terza possibilità provaci 23 persone accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti corruzione furto aggravato e peculato nell’ambito di indagini sul centro di raccolta ama Mostacciano sono state raggiunte stamani da misura cautelare 13 domiciliari 10 kg di presentazione quotidiana all’autorità giudiziaria le misure cautelari sono state emesse dal tribunale di Roma su richiesta della locale procura della Repubblica direzione Distrettualee Vengono eseguite in questi ore dai Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime ore

