Ultime Notizie Roma del 19-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e dopo mezzanotte da Ciampino il volo per il Giappone col personale medico che andrà ad assistere gli italiani della Diamond a salutare la squadra c’erano di Maglie Borrelli passeggero italiano della nave da crociera è risultato positivo al coronavirus stamani iniziato lo sbarco dei circa 500 risultati strani dopo la quarantena per la prima volta Intanto in Cina il numero di persone guarite ha superato ieri quello di nuovi contagi il bilancio delle vittime salita 2004 secondo decesso regista Aaron Kong una settantenne la politica Italia viva non ha mai messo in dubbio l’appartenenza a questa maggioranza con te invece spiacevolmente lo ha fatto Renzi aggiungessi qualcuno vuole avere meno di noi faccia pure ma non credo abbia numeri oggi l’ex premier sarà a Porta a porta la sfida tra Salvini e le sardine si sposterà invece oggi a Taranto il leader della Lega trachea PotenzaChe tempo è oggi il consiglio di amministrazione di UBI banca per esaminare lopa lanciata da Intesa Sanpaolo nascerebbe un gruppo dal valore di 48 miliardi di euro che gestirà 1,1 trilioni di Risparmio Sarà la terza Banca europea per capitalizzazione Uniti saremo più forti afferma il treno Messina il presidente Gros Pietro parla di operazione geniale è stato arrestato Giuseppe fratello della vedova di uno dei tre poliziotti morti 28 anni fa nella strage di Capaci l’uomo avrebbe riscosso il pizzo per il tram palermitano dell’Arenella durante i funerali di Falcone della sua scorta la sorella Rosaria aveva provocato il pentimento di mafiosi il Capitano Ultimo Sara assessore regionale in Calabria si terranno oggi alle 15 a Montefiascone i funerali di Aurora la sedicenne morta poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale di vita uno dei medici del pronto soccorso e ora indagato per omicidio colposo in seguito ad acquisizioni testimoniali documentali La giovane si era recata in ospedale perché accusava uno stato d’ansia aveva avuto un attacco di paccogoverno libico di unità nazionale che fa capo a sarai annunciato la sospensione della sua partecipazione alla commissione militare congiunta Ginevra sotto l’egida ONU a seguito di ripetute violazioni della tregua in premier chiede che vengano adottate posizioni ferme contro l’aggressore a far Inquinamento e cambiamenti climatici obesità e overdose di marketing minacciano la salute il futuro di ogni bambino adolescente mondo 250 milioni sotto i 5 anni rischiano di non raggiungere il loro potenziale di sviluppo a denunciarlo è un rapporto realizzato da Unicef o.m.s. lancet fornire un bambino o un futuro affermano Sport alle 21 allo stadio Meazza di Milano l’Atalanta sfida il Valencia negli ottavi di finale della Champions League stasera in campo anche Tottenham Leicester Liverpool 10 Dortmund Paris saint-germain 21 per la Formula 1 oggi prima giornata di festa a Barcellona di athlon II oro ai mondiali di Anterselva per l’azzurroChi ha trionfato anche nel individuale e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa