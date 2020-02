Ultime Notizie Roma del 19-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli dopo 14 giorni di quarantena i passeggeri che sono risultati negativi al coronavirus e non manifestano sintomi influenzali hanno iniziato a versare la nave da crociera ferma in Giappone con oltre 50 40 casi di contagio a bordo è preso lo sbarco di circa 500 persone tra qualche ora Partirà il volo per Giappone con a bordo il personale sanitario Il compito dei medici sarà quello di effettuare uno screening sanitario sugli italiani a bordo che devono essere rimpatriati è tranquillo per un saluto Ci saranno anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Il commissario Angelo Borrelli in aula a Palazzo Madama Alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del consiglio Unione Europea il Parlamento non esiterebbe a bocciare un bilancio Unione Europea inadeguatosvolta verde sugli altri e temi all’ordine del giorno lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla vigilia del Consiglio Europeo vocato da oggi tre tessere da giornalisti ad altrettanti reporter è di Wall Street Journal di base a Pechino per uno e titolo razzista che ti fa Ma va gli sforzi della Cina nella lotta all’epidemia dei coronavirus annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri zheng shuang Pechino ha espresso Inoltre porte scontento e forte opposizione verso le violazioni degli Stati Uniti d’America gli arrestati della via Di Palermo nell’inchiesta che ha portato in carcere il boss Gaetano Scotto c’è anche Giuseppe costa il 53 anni fratello di Rosaria la vedova di Vito Schifani uno dei poliziotti morti nella strage di Capaci col magistrato Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992 Giuseppe Cosa è accusato di associazione mafiosaha pigliato la famiglia di Vergine Maria gli ambientalisti australiani hanno rivolto un appello al governo australiano perché dopo interventi drastici per salvare la popolazione di koala dopo la morte di migliaia di esemplari nel ondata di incendi che nel culmine di una siccità fa senza precedenti aveva stato il loro habitat E negli ultimi mesi testimoniando in una inchiesta del Parlamento del news Girls la popolazione degli Habitat dei koala il rappresentante del WWF australiano Stuart Blanc ha sostenuto che dallo Stato sta di un’era l’animale simbolo dell’Australia e diretto verso l’estinzione e dovrebbe essere aggiunto alla lista nazionale delle felpe impediscono è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa