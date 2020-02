Ultime Notizie Roma del 19-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale in studio Frascarelli in aula a Palazzo Madama le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del consiglio Unione Europea il Parlamento non esisterebbe a bocciare un bilancio Unione Europea inadeguato sul volta verde e tu gli altri temi all’ordine del giorno lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla vigilia del Consiglio Europeo l’Italia è perfettamente consapevole di essere parte della casa comune Europea ma non siamo disposti ad accettare il nome di una rapida conclusione dei negoziati un bilancio insufficiente per le esigenze dei nostri cittadini aggiunto conto ti hanno aperto il mercato dei parlamentari lo afferma il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova a margine del convegno seminiamo il futuro di Ismea about Banca Nazionale delle terrea me chiaro continua il ministro che quando si apre il mercato dei parlamentari accanto cioè la bancarella dei valori e non vorrei che questo governo significa minaccia in un percorso Dov’é per fare un dispetto e viva pensa di imbarcare quelli che non hanno preso vecchio per risolvere i problemi ma semplicemente la loro questione personale dopo 14 giorni di quarantenne passeggiare che sono risultati negativi ancora vero Se non manifestano sintomi influenzali hanno cominciato a lasciare la nave da crociera per me in Giappone con oltre 540 casi di contagio a bordo è atteso lo sbarco di circa 500 persone nelle prossime ore gli italiani che devono essere rimpatriati saranno sottoposti subito screening sanitario a Ciampino per un saluto Ci saranno anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Il commissario Angelo partiamo presto è stata licenziata da uno degli Studi per i quali lavorava la donna Bresciana di 40 anni vittima di Revenge porn dopo che i video hot privati sono diventati piùvirali che aveva presentato denuncia il licenziamento è scattato per un danno di immagine il datore di lavoro si ottiene di ricevere chiamate da uomini che vogliono un appuntamento con la professionista senza far riferimento alla problematica da affrontare e senza lasciare recapito telefonico dopo la denuncia della quarantenne la procura di Brescia nei giorni scorsi hai scritto 3 persone nel registro degli indagati in un supplemento di denuncia La donna ha fornito altri nominativi e contatti di chi avrebbe contribuito a far girare i video allegando anche screenshot di sapere i poliziotti e carabinieri quali video Ops sono girati con gli uomini in divisa che hanno commentato senza però mai per me la diffusione l’Unione Europea non ha alcuna autorità per prendere una decisione sulla Libia lo ha detto il presidente turco erdogan portando al gruppo parlamentare del suo HP ad Alcara l’annuncio della nuova missione navaleUnione Europea per garantire l’embargo Armida Turchia continua a restare dalla parte del governo legittimo della Libia Tripoli se un accordo giusto non potrà essere raggiunto attraverso i negoziati internazionali sosterremo La legittima amministrazione della Libia nel prendere il controllo dell’intero paese contro le forze del generale Khalifa haftar ha sottolineato ancora erdogan per ora è tutto dalla redazione abbiamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa