Ultime Notizie Roma del 19-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno essere in apertura il Regno Unito si prepara dal 2021 a sbarrare gli ingressi dopo la fine della transizione post brexit nuovi immigrati a bassa qualificazione e non a loro agio con la rete inclusi quelli che dall’anno prossimo butteranno alle porte dei paesi dell’Unione Europea che l’obiettivo del modello appunti di tipo australiano illustrato dal governo il visto di lavoro potrà essere concesso solo ai richiedenti che abbiano un minimo di 60 punti attribuiti a chi a pranzo in mano offerte di lavoro da 25.000 sterline l’anno in su titoli di studio specifici qualificazione per settori con garanzia occupazionale nel Regno Unito e conoscenza dell’inglese in Italia sarebbe pari a 62,2 euro al mese per tredici mensilità il beneficio meglio a regime delle taglio del cuneo fiscale su circa 2,5 milioni di dipendenti pubblici contrattualizzati e Quanto fanno sapereFonti del ministero della pubblica amministrazione mentre oggi a Palazzo Vidoni ci sono riuniti i sindacati Cambiamo argomento i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio come il riconoscimento facciale dovranno essere trasparenti tracciabile garantire il controllo umano in settori sensibili come salute pulizia trasporti così la commissione Ue nel suo whitepaper sull’intelligenza artificiale presenta d’Abruzzo e aggiungendo che questi sistemi possono comportare rischi essenziale costruire fiducia con regole chiare per l’applicazione ad alto rischio che dovranno essere conformi alle norme europee l’ultima notizia in chiusura oltre 13 milioni di presenze fantasma Cioè non giustificate irregolarità gli affitti brevi a Roma pari al 55,9% dell’offerta on-line è questa la stima del rapporto sul sommerso ricettivo a Roma realizzato da sociometrica per lente bilaterale del turismo del Lazio insostenibile scrivono secondo le Stime ufficiali dei presenti hanno la Roma sono 40 3550000 quelli in nero incidono per il 30% portando in dato tu57 milioni 116 Mila e tutto grazie per averci seguito news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa