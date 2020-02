Ultime Notizie Roma del 19-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione spaziale informazione in studio Giuliano Ferrara coronavirus in apertura in Giappone lo sbarco della Diamond Princess di circa 500 passeggeri risultati negativi dopo la quarantena ma intanto salgo una 621 i contagi a bordo della nave Mentre immatricolarlo italiano personale medico che andrà ad assistere i connazionali per la prima volta in Cina il numero di persone guarite supera quello dei nuovi contatti e mentre in Iran si registrano i primi due casi sospetti la CNN riferisce di una coppia già trovata positiva al test dopo una vacanza alle Hawaii dal Istituto Spallanzani prende le tue ottime condizioni ricercatore contagiato il diciassettenne bloccato in Cina e poi risultato negativo Cambiamo argomento in premier in pressing su Bruxelles e perché ancora inadeguata spiega la proposta Europea sul quadro finanziario non bastano gli avanzamenti II Conte un bilancio insufficiente per le esigenze dei cittadini ed una sconfitta politicaintervenuto subito dopo il premier Inn l’idea di Italia viva Matteo Renzi sottolinea che sarebbe sbagliato dividersi sulla politica europea è rivolta al Presidente del Consiglio gli dice lei al Consiglio Europeo ci rappresenta appieno intanto attaccati hanno dignità decorrenza dicano Ci abbiamo provato ma non andiamo d’accordo su nulla tranne che sul fatto che ci sta antipatico Salvini fiducia in questo governo e si vada alle elezioni l’economia offerta sorprendente della quale si prende altre quanto trapela Dalla CDA di UBI Banca l’indomani dell’offerta pubblica di scambio arrivata da Intesa Sanpaolo all’orizzonte la nascita della terza Banca europea per capitalizzazione di mercato con uno di 1 trilioni di euro di Risparmio degli italiani in gestione una banca ambiziosa Little presidente di Intesa Gianmaria Gros Pietro a chi gli chiede se in questo scenario il suo Istituto pensi altre nostre nel Risiko bancario non commenta azione in corso il ministro dell’economia Gualtieri ma spiega che è importante ci sia un consolidamento del sistema bancario ed è bene che la politica sia fuori un’ultima notizia in chiusura liquidazione direi l’italie figlia dei problemi tuoicomitato insisteremo nella richiesta di cambiare la procedura di liquidazione in procedura di concordato ti ho detto la minestra di infrastrutture e trasporti Paola de Micheli intervistata dalla 7 stiamo scrivendo in questo è una serie di misure per presentare domani al tavolo con i sindacati aggiunto che riguardano i lavoratori non solo per garantire il reddito nella fase della crisi ma anche per garantire un approdo nel mondo del lavoro è tutto grazie per averci seguito le news torna ma la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa