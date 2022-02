Ultime Notizie Roma del 19-02-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco stare in studio e sabato 19 febbraio Mosca la pagherà cara si attacca all’ucraina ma può ancora scegliere la strada della diplomazia l’ho acquistato il presidente degli Stati Uniti biden dopo una videoconferenza con i libri alleati di Tropea è nato abbiamo concordato sul nostro supporto al Ucraina di continuare i nostri sforzi diplomatici affermato che siamo pronti imporre costi massiccia la Russia se dovesse scegliere un ulteriore conflitto scelta che la renderebbe colpa di una guerra catastrofica dice oggi a Monaco si apre una conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca domani Macron incontrerà Putin ma intanto l’osce denuncio drammatico momento delle violazioni del cessate il fuoco lungo il confine code chilometriche per fuggire dal donbass il Consiglio dei Ministri Vale all’unanimità i decreti contro il caro bollette per scongiurare frodi sui bonus edilizi a cominciare dal superbonus ministri bravi un governo bellissimoche non nega divergente ma sicuro ricordato alla maggioranza il nostro mandato indicato dal Presidente Mattarella l’ho detto con il massimo rispetto possiamo rivedere le modalità di confronto Ma teniamo dritta la barra del timone è sotto controllo l’incendio scoppiato di no ti faccio un traghetto della Grimaldi navigazione tra l’isola greca di Igoumenitsa Brindisi quasi 300 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio sono stati portati in salvo a Corfù metti nel tardo pomeriggio di ieri ma mancano all’appello ancora 6 persone tra loro Burger i greci nessuno italiano 10 feriti noi uomini una donna lì sarebbero partiti dalla Spiga Dov’è il loro autisti torna sui livelli di giugno in Italia l’indice rte 077 scendono sotto Quota Mille le terapie Intensive dopo il continuo Calo Delle ultime settimane sono 987 50 meno di ieri il Sottosegretario costa il governo prepara una roadmap per il ritorno alla normalità si ragiona sull’ abolizione del Green pass Ma l’obbligo del vaccino per gli over 50 potrebbe essere prorogato a giugno il Consiglio dei Ministri istituito un fondo da 15 milioni per le famigliesanitari morti di covid Abruzzo Marche Piemonte Valle d’Aosta passeranno da lunedì dall’arancione al giallo negli Stati Uniti biden proroga oltre il mazzo l’emergenza pandemia da tempeste unice che hai colpito riunito prima di raggiungere il continente europeo con il violente raffiche di vento e onde spettacolari ha provocato la morte di almeno otto persone creato un caos nei collegamenti in tutta l’Europa nord-occidentale di ripercuotersi per tutta la giornata centinaia di voli treni e traghetti sono stati cancellati a causa dei venti forti di unice Giunta meno di 48 ore dalla perturbazione da lei che aveva provocato almeno 6 morti Sul continente dei Paesi Bassi sono morte 4 persone 1 in Irlanda due in Gran Bretagna è una in Belgio è durata oltre 10 ore l’operazione di sgombero delle strade intrapreso dalla polizia canadese contro i camionisti altri manifestanti che hanno bloccato Tower settimane per protestare contro le misure sanitarie centinaia di agenti sono stati schierati nelle strade della capitale federale La polizia ha annunciato di aver arrestato più di 100 persone di aver morso una ventina di veicoli non hoi lunghi faccia a faccia non ci sono stati nel scontri ne feriti tra gli arrestati anche due organizzatori della protesta Samara Beach Chris Barber e attesa per le prossime ore di una banchina del porto di Pozzallo la nave Umanitaria Energy SOS Mediterranee Ocean Viking con a bordo 247 migranti tra cui 54 minori questi ultimi saranno accolti nelle strutture dall’hotspot di Pozzallo in quella di Contrada cifali nel comune di Comiso in banchina anche la nave quarantena Azzurra il sindaco di Pozzallo ribadisce la necessità di inserire tra le priorità del governo Nazionale il problema dell’immigrazione sport in chiusura Il toro rallenta la corsa della Juve la Champion Belotti risponderai te impressione ha più di Flavio Ice in verbi finisce un amore bianconeri restano quarto in classifica Ma sulla Peuterey dall’atalanta che ancora due partite da recuperare decimo posto per i Granata e terzo fare nelle ultime 12 tra cittadini ma la vittoria manca ad aprile 2015 a Pechino rinviata domani perfetto la gara di sci parallelo squadre con 6 italiani ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa