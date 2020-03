Ultime Notizie Roma del 19-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima volta dalla diffusione del coronavirus Non ha registrato alcun caso di contagio domestico sono stati invece 34 i casi di positività arrivati dall’esterno l’incremento giornaliero più grande nelle ultime settimane i dati comunque dimostrano come la pandemia sotto controllo bwana Dov’è il virus ha fatto la sua comparsa dicembre e nella provincia di hubei nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 Mol di tutti i bei che portano il bilancio delle vittime 3245 un nuovo quantitative easing di dimensioni massicce 750 miliardi di euro di titoli da acquistare per tingere le emergenze economiche innescata dal coronavirus la Banca Centrale Europea dopo una lunga conference call di governatori notturna va al contrattacco di fronte al crollo delle borse alla fermata degli spread che rischiava dirimentediscussione le fondamenta dell’Euro Cloud il premier italiano Conte l’Europa dice abbattuto un colpo forte serve solidarietà finanziaria le parole dell’omologo francese Macron le borse risalgono dopo l’annuncio della Banca Centrale Europea salgono i futures sugli indici di Wall Street sull’ostentare polso Tokyo apre superando il più 2% del petrolio vola le quotazioni del sale del 17,53 % XXIII 94 dollari al barile apertura col segno positivo anche per Shanghai mentre Hong Kong perde lo 0 32% marzo del numero di morti per un giorno in Italia 475 Per un totale che sfiora i 3000 superato anche il record della Cina me anche buono di guariti 1084 il governo valutano nuova stretta il blocco delle attività sportive all’aperto per un ulteriore tentativo di frenare il contagio per sapere il ministro Spadafora nuove restrizioni per uscita per spesa e passeggiate in Emilia Romagna situazioni drammatiche Bergieri una lunga colonna di camion dell’esercito ha sfilato per le strade della città trasportando una sessantina di Bari dal cimitero cittadino ormai al completo verso i forni crematori di altre regioni il sindaco Giorgio col inviato una lettera ai colleghi delle altre città per il sostegno in un momento che ha definito tragico Intanto il rischio per carenza di personale medico ospedale da campo che dovrebbe essere aperto oggi alla fiera di Bergamo zona firma tramontando invece le provvedimento del 100 miliardi di dollari approvato dal congresso per far fronte al coronavirus lo afferma la Casa Bianca il pacchetto approvato Prevede due settimane di congedi per malattia è pagata il test gratuiti espiano strada trattative serrate per nuove misure a favore dell’economia lago più in casa New York ora sono 1871 fiat-chrysler così come General Motors e Ford sospendono la produzione in Nord America la campagna aerea camper e invece sospeso i voli internazionali La ripresa della serie A il 3 maggio la data che noi aspettiamo però nonper certo perché le decisioni si assumono nei momenti di grande responsabilità oggi è la data possibile ma non dovrei Perciò è difficile pensare già per il 3 maggio le partite a porte aperte lo vedremo nelle prossime settimane riprenderemo quando siamo certi che non ci saranno più pericoli negli Stati Dove si incontrano decine di migliaia di persone così il ministro per le politiche giovanili è lo sport Vincenzo Spadafora intervenuto ieri sera lo speciale di Tg3 Ce la faremo E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto di linea alla regia

