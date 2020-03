Ultime Notizie Roma del 19-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il numero elevato di denuncia dei giorni scorsi e il mancato rispetto delle norme rischiano di portare a nuovi stretti da parte del governo soprattutto per le attività all’aperto le passeggiate come annunciato ieri dei ministri Spadafora i boccia in Emilia Romagna la regione generato un’ordinanza sua ulteriori restrizioni servizi e passeggiate ieri intanto è stato registrato il peggior bilancio di sempre in Italia 475 morti in un dato anche il record delle cinema C’è stato anche il boom di guariti 1084 un nuovo quantitative easing di dimensioni massicce 750 miliardi di euro di titoli da acquistare per sconfiggere le emergenze economiche da coronavirus la Banca Centrale Europea dopo una lunga conference call dei governatori notturna va al contrattacco di fronte al crollo delle borse la fermata degli spread che rischiava di rimettere in discussione le fondamenta dell’eurodel premier italiano coppa Europa dice abbattuto un colpo forte serve solidarietà finanziaria le parole del omologo Francese Macron seduta drammatica la borsa di Seul che affonda sui timori della Fonderia di nuovo col virus di prova del nove 22% 1444 52 punti Le contrattazioni sono state sospese in tarda mattinata a causa dell’eccesso di rimasto già oltre il 7% ampliare perdite anche di un Kong con l’indice anche se che c’è del 425 per cento e per la prima volta dalla diffusione del virus vaccino non è registrata con caso di contagio domestico sono stati 34 casi di positività lati dall’esterno l’incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane i dati comunque dimostrano come la pandemia sotto controllo Juan Dov’è il virus ha fatto la sua comparsa dicembre e nella provincia di hubei le ultime 24 ore sono state registrate 8 morti tutti away che portano il bilancio delle vittime at3245 situazione drammatica Bergamo dove ieri una lunga colonna di camion dellasfilato per le strade della città trasportando una sessantina di bare dalla cimitero cittadino ormai al completo verso i forni crematori di altre regioni il sindaco Giorgio Borri ha inviato una lettera ai colleghi delle altre città per sostegno momento che ha definito tragico Intanto il rischio per carenza di personale medico ospedale da campo che dovrebbe essere aperta oggi alla fiera di Bergamo L’Australia ha varato un provvedimento senza precedenti che prevede il divieto di ingresso nel paese per i non residenti per contenere la pandemia ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro australiano Scott Morrison provvedimento simile è stato preso dal Giappone che ha chiuso gli ingressi a 38 paesi Italia compresa un gruppo di ragazzi italiani che aveva seguito un corso per assistenti di volo Ryanair Bergamo si trova bloccata a Dublino dopo che 15 di loro su 17 sono risultati positivi al Virus ora si trovano in isolamento in una struttura messa a disposizione delle autorità irlandesi in quarantena fino al 26 marzo i giovani erano partiti 2 marzo da Bergamo diretti a Bari e da lì si erano i mercati il sabatoper Dublino Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa