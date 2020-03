Ultime Notizie Roma del 19-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Abc e 750 miliardi contro il coronavirus la Banca Centrale Europea risponde alle sollecitazioni acquisterà titoli per fronteggiare la crisi economica scatenata dalla coronavirus soddisfatto Giuseppe Conte e cambiamo argomento L’Australia ha varato un provvedimento senza precedenti che prevede il divieto di ingresso nel paese per i non residenti per contenere la pandemia coronavirus ad annunciarlo è stato lo stesso ministro australiano Scott Morrison un divieto di viaggio Sara Imposta tutti non residenti cittadini non australiani che arrivano in Australia Ha detto il provvedimento è in vigore dalle 21 di domani queste misure spiegato ma si sono resi necessari poiché la stragrande maggioranza dei casi di coronavirus in Australia arriva dall’estero nel paese 6 persone sono morte e sono in totale 565 casi confermamicovit 19 cura Italia salta il clima di unità nazionale governo valuta le misure Nello scontro tra la maggioranza e la lega si è impantanata anche l’organizzazione dei lavori governo e maggioranza erano per far esaminare decreto con l’Italia la so la commissione bilancio invece si discute e si vota articolo per articolo in aula si farà soltanto il voto finale della Seconda Guerra Mondiale oggi non c’è stata nessuna sfida nei confronti del nostro paese nella quale tutto sia dipeso così tanto dalla nostra azione solidale lo sa lo afferma Anche la Merkel e nel discorso ai tedeschi la nostra concezione di normalità di vita pubblica dello stare insieme nella socialità tutto questo viene messo la prova come non mai prima aggiungere cancelliera così come ognuno di noi può essere colpito dal virus continua Merkel così ognuno di noi deve adesso aiutare dobbiamo mostrare che sappiano agire con il cuore con la ragione Così salvare le vite Anche se non abbiamo mai vissuto niente del genere nelle nostre vite andiamo a chiudere da un rapido sguardo alle borse quel asiatiche chiudono in calo con ilriguardano i danni dell’economia globale provocati dal coronavirus i mercati continuano l’andamento negativo nonostante gli interventi delle banche centrali affonda Seul che c’è del 8:04 % in rosso Tokyo dopo Un avvio di seduta in terreno Shanghai shenzhen e Hong Kong Mumbai sul mercato valutario euro- Iene tratta 100 866 sul dollaro il 118 e 76 sull’euro sul fronte macroeconomico tesi una serie di dati degli Stati Uniti in particolare le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione la bilancia delle partite correnti del Quarto trimestre è l’indice Philadelphia Fed del manifatturiero E questa era l’ultima notizia buon proseguo di Ascolta

