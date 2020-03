Ultime Notizie Roma del 19-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia che ha superato anche la Cina per numero di morti in un solo giorno 475 vittime nelle ultime 24 ore il governo si preparano nuova stretta per arginare i comportamenti scorretti di che ancora continua a spostarsi senza motivo già previste nuove limitazioni nei trasporti ferroviari e marittimi merce escluse un nuovo provvedimento potrebbe riguardare non solo le attività all’aperto oggi consentite ma anche misure più restrittive per supermercati bar Nelle stazioni di servizio cittadini uffici per evitare ad esempio le scene viste nella metropolitana di Milano affollata di cittadini le nuove misure funzione quando si raggiungerà il picco il saggio comincerà decrescere non si potrà tornare subito la vita di prima i provvedimenti del governo non potranno che essere prorogati l’annuncio e del premier Giuseppe Conte dal Corriere della Sera Conte fa anche sapere che si lavora un decretoinvestimenti pubblici per decine di miliardi a un intervento a tutela delle aziende strategiche italiane da Repubblica appello della ministra dell’interno Luciana lamorgese alla responsabilità ciascuno di 20 contro lo stesso perché questi sono giorni cruciali che non permettono stili di vita superficiali e disinvolti un nuovo quanti dati visivi dimensioni massicce 750 miliardi di euro di titoli di acquisto per sconfiggere le emergenze economiche innescata dal coronavirus contrattacco notturno della bici è di fronte al mercoledì nero perché tempi straordinari richiedono azioni straordinarie spiegato la numero uno dell’eurotower Christine lagarde soddisfatto il premier Conte secondo il quale l’Europa batte un colpo forte festeggia lo spread che dopo aver chiuso a 267 punti Apri stamani andando in picchiata 180 punti bene anche la borsa di Milano Avvia in rialzo + 1,96 % il Ministero dell’Istruzione apre allo Smart Working per anni e per un passo avantifa sapere occorre aprire al lavoro agile anche per il personale ATA ne abbiamo parlato con il presidente del sindacato ANIEF Marcello pacifico in consiglio dei ministri con il decreto-legge del 17 marzo ricordano come in ogni amministrazione pubblica e quindi anche nelle scuole si deve adottare il lavoro agile Smart Working lavoro agile come procedura ordinaria In questo momento purtroppo di emergenza che è stata versando il paese quindi questo lavoro agile disposto dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali e amministrative tutto il personale collaboratore scolastico e assistente tecnico amministrativo e dove deve andare individuare appunto Quali sono le specifiche competenze che possono essere adoperate per garantire rispetto all’utenzanon si può muovere il gabbiano cittadinanza restrittive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per esigenze quindi che possono essere fatte a distanza attraverso altre modalità e individuare quali siano le esigenze indifferibili per cui personale sotto deve essere sottoposto a turnazione per garantire queste esigenze stiamo parlando veramente Alcuni singole necessità per breve tempo brevissimo tempo al di fuori del quale il personale selezionato per prendere servizio deve essere Prendere servizio per questo servizio che non dipende dalla sua volontà come sindacato quindi ANIEF e siamo pronti a monitorare a capire cosa viene in ogni scuola per quanto riguarda Siamo contenti delle risorse aggiuntive che sono state stanziate per la pulizia straordinaria delle istituzioniclassiche igenizzazione Fermo restando che la sanificazione sta a ditte specializzate il compito di farla così come anche i soldi che sono stati finanziati per la didattica assistita a distanza evidente anche che la norma che prevede la facoltà di assumere 1000 assistenti tecnici per la scuola dell’infanzia primaria e la scuola media ci fa ricordare come non può essere questo un caso eccezionale ma deve essere un caso che sarà diventerà scuola veramente quindi il regime per il futuro perché abbiamo bisogno di assistenti tecnici negli Istituti Comprensivi ed è tutto buon proseguimento di ascolto

