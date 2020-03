Ultime Notizie Roma del 19-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli la borsa di Milano vola con il mibac e avanza del 4,4% 15791 punti svitano Atlantia e TIM corrono Pirelli e Snam quest’ultima dopo i punti in crescita del 2019 lo spread btp-bund torna a salire si attesta attorno ai 200 punti base il rendimento è ora 1,65 % pulita superato anche la Cina per numero di morti in un solo giorno 475 sono le vittime delle ultime 24 ore 319 delle quali Lombardia il governo valuta la possibilità di andare oltre il 3 aprile le misure in atto e si prepara a varare una nuova stretta per tentare di arginare i comportamenti scorretti di che ancora continua a spostarsi senza motivo verificando il sacrificio imposto Emilioitaliani e lo sforzo immane del Sistema Sanitario per contenere coronavirus e misure restrittive spiega il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera funzionano e quando si raggiunge il picco il contagio comincerà a decrescere non si potrà tornare subito la vita di prima pertanto i provvedimenti del governo dalla chiusura di molte attività a quello sulla scuola non potranno che essere proroga i conti invita tutti al buon senso poi fa sapere che si lavora ad un decreto per lo sblocco di investimenti pubblici per definire di miliardi e ad un intervento a tutela delle aziende strategiche italiane per la volta della diffusione del coronavirus dalla Cina non è registrato alcun caso di contagio domestico sono stati invece 34 i casi di positività arrivati dall’esterno l’incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane Lo ha reso noto la commissione nazionale della Salute i casi di positività arrivati dall’estero Stando ai dati della commissione hanno così raggiunto 189 arriva il congedoper i genitori che a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus sono a casa per prendersi cura dei figli con l’entrata in vigore del decreto akura Italia lavoratori dipendenti ai collaboratori con figli fino a 12 anni potranno chiedere all’INPS il congedo con un limite massimo di 15 giorni per famiglia entro questa settimana dovrebbe essere pubblicata la circolare applicativa del decreto ma intanto il presidente INPS Pasquale tridico ha fatto sapere che la richiesta va fatta L’azienda che non può rifiutarlo in un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia alla comunità internazionale trova nella sua illuminante missione pastorale nella sua viva e paterna testimonianza dei più alti valori evangelici una pressante invito a riscoprire le ragioni della collaborazione della solidarietà tra gli stati ai popoli l’adesione di gente messaggio di attenzione più vulnerabili che blocca la santità propone con instancabile determinazione all’umanità tutta così il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio a papàed è tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

