Ultime Notizie Roma del 19-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli emergenza coronavirus e penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile Ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità non è possibile dare un’altra data per l’apertura delle scuole tutto dipende dall’evoluzione di questi giorni dallo scenario epidemiologico riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza così il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina su Sky Tg24 i risparmi del bilancio della camera per il 2019 saranno destinati alle emergenze coronavirus e quanto è stato stabilito all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio lo si apprende da uno dei partecipanti alla riunione che per la prima volta si tiene in videoconferenza alcuni contingenti delle SerreSono in arrivo in Campania per affiancare le forze dell’ordine nei controlli sul territorio necessari per il rispetto dei divieti sanciti dalle ordinanze nazionali e regionali complessivamente saranno impegnate 100 per questa prima fase poi si procederà ad una programmazione più organica con lo scudo da 750 miliardi di euro della BCE l’Europa difende le imprese e le famiglie c’è tanta Italia in questa vittoria ora guardiamo con più speranza al futuro vinciamo la guerra al coronavirus e poi ripartiremo con un Europa finalmente più unite solidale lo scrive su Twitter il segretario del PD Nicola Zingaretti ogni denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità a carico di coloro che vanno in giro in città penso comprovato motivo sarà valutata caso per caso e in caso di dolo o anche solo di colpa significa un decreto penale di condanna che resta come un precedente penale così intende muoversi da quanto si è saputo la procura di Milano nei confronti di chi Viola le norme sul pianistasolo ieri in procura sono arrivato e 80 segnalazioni di violazioni degli inquirenti precisano che si sta parlando di reati che come tali vanno puliti ed è tutto Grazie per aver eseguito appuntamento alle prossime news hashtag io resto a casa

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa