Ultime Notizie Roma del 19-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i decessi causati dalla pandemia di coronavirus nel mondo sfiorano quota 9 mila lo riporta L’ultimo bollettino diffuso nel pomeriggio dalla John Hopkins University Infatti sono circa 8150 metri numero dei casi di contagio accertati è salito a più di 220 mila le persone guarite finora sono quasi 85 mila l’economia dopo la svolta notturna arrivata dalla BCE che ha deciso in quanto ti venga da 750 miliardi di euro di titoli da acquistare per sconfiggere l’emergenza economica da coronavirus lo spread viaggio sempre su valori bassi attestandosi sotto i 200 punti mentre Piazza Affari in positivo seguito da Parigi e Madrid l’andamento negativo del comparto auto e hi-tech appesantisce però i mercati con il segno rosso Londra e Francoforte emendamento siamo dinanzi al momento piùche la storia ci abbia mai messo davanti un nemico nuovo È terribile sta entrando nei nostri vite cambiando radicalmente tutto la ferma il ministro della Salute Roberto Speranza in un videomessaggio al Comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici riuniti in videoconferenza davanti a noi aggiunto speranza ci sono ancora giorni difficili ma insieme uniti sono convinto che ce la faremo e d’allarme da Bergamo abbiamo bisogno di infermieri e medici oltre che di apparecchi di ventilazione dispositivi di protezione individuale all’appello in inglese diretto anche all’estero della direttore dipartimento medicina dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in piena emergenza per il coronavirus ieri nel capoluogo una lunga colonna di camion dell’esercito ha sfilato in città trasportando decine di Bari dal cimitero verso altre regioni per la cremazione il sindaco di momento tragico problemi per carenza di personale anche per l’ospedale da campo è tutto per il momento Grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa