Ultime Notizie Roma del 19-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale giovedì 19 marzo in studio Giuliano Ferrigno Buonasera redazione con l’Italia che ha superato anche la cena per numero di morti in un solo giorno 475 vittime Ti prepara ad una nuova stretta per arginare i comportamenti scorretti di chi ancora continua a spostarsi senza motivo il premier Giuseppe Conte annuncia che quando si raggiungerà il picco è il contagio comincerà a decrescere non si potrà tornare subito alla vita di prima e i provvedimenti non potranno che essere prorogati una nuova misura potrebbe riguardare non solo attività all’aperto ma anche più restrizioni che il fare la spesa appello della ministra dell’interno Luciana lamorgese alla responsabilità Se tu non diventi controllore di se stesso perché questi sono giorni cruciali che non permettono stili di vita superficiali E disinvolti la ministra dell’Istruzione Azzolina di Chiara verso la proroga della chiusura delle scuole al momento non è possibile dare una data per l’areaper la prima volta la cena non ha registrato un caso di contagio domestico da coronavirus sono stati invece 34 le possibilità dall’esterno i dati dimostrano come la pandemia sia sotto controllo awana che decide di allentare la quarantena nelle arie ha infezione Zero permettendo attività personali nel compound abitativi nel resto della provincia di Cuneo è capoluogo che ha riportato contadini negli ultimi 14 giorni sarà permesso a certe condizioni ingresso dall’esterno intanto emerge che la mortalità media per l’infezione da coronavirus in Cina è pari al 1,4% secondo una ricerca medici Secondo mia vede compagnia aerea postate dalla pandemia Eclano necessari fino a 200 miliardi di dollari di aiuti e la richiesta fatta dalla iata che raggruppa 290 compagnia in 20 paesi intanto Lufthansa mente temporaneamente a terra 700 dei suoi 763 aerei al momento nessuno può prevedere le conseguenze dobbiamo fronteggiare una situazione senza precedenti con misurea volte dolorosi ha detto l’amministratore delegato della compagnia tedesca l’ultima notizia in chiusura sono 20 mila i militari britannici in stato di massima allerta da ieri è inserito in una speciale copie del suo sforzo istituita per affiancare la polizia in compiti di ordine pubblico in vista di possibili nuove misure restrittive del governo di Boris Johnson sull’emergenza coronavirus a Londra o altrove nel regno più a conferma del Ministero della Difesa ha annunciato anche al richiamo di un primo contingente di riservisti è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa