Ultime Notizie Roma del 19-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabri Luigi in studio il Sottosegretario leghista Armando Siri Sottosegretario ai trasporti è indagato per corruzione il Ministro dei Trasporti Toninelli ne ha ritirato le deleghe contemporaneamente la sindaca di Roma Virginia raggi è finita nel mirino della procura per presunte pressioni sul ex amministratore delegato di ama e Salvini chiede le dimissioni della raggi discussioni all’interno della maggioranza in Libia violente esplosioni ieri sera Tripoli iniziati Khalifa haftar hanno bombardato le donne di Elsa e Isaac avanzata dell’offensiva del Maresciallo dopo la conquista di accidia sul fronte meridionale da parte dei militari federia fai srlracconti di ieri sera ha detto che al momento non c’è un quadro di imminente pericolo immigrazione prefettura di Parigi decretato il divieto di manifestare sugli Champs Elysee nella zona di occasione del XXIII atto di mobilitazione dei gilet gialli sabato prossimo il divieto resterà in vigore per tutta la giornata in un perimetro che comprende essenzialmente, si te dove sono Federale di notre-dame è una parte dei lungosenna circostanti sport in chiusura calcio Europa League Napoli ancora KO ha perso anche la gara di ritorno dei quarti di finale contro l’Arsenal per 10 alla San Paolo ed è stato così eliminato dalla competizione Europea faremo bene il prossimo anno ha detto il tecnico Ancelotti Gunners finale affronteranno a Valencia che ha avuto la meglio sul Villa Reale Nel derby spagnolo l’altra semifinale vedrà in campo entract Francoforte e Chelsea è tutto dalla redazionebuona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa