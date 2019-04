Ultime Notizie Roma del 19-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio il Sottosegretario leghista ai trasporti Armando Siri indagato per corruzione la sindaca di Roma Virginia raggi nel mirino della procura per presunte pressioni sul ex amministratore delegato di ama ed è bufera nella maggioranza con il premier Conte che si trova tra due fuochi da una parte e Salvini che difende Siri e chiede le dimissioni della raggi della il vicepremier Di Maio che chiede un passo indietro a Siri e difende la sindaca Toninelli intanto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritirato le deleghe al suo Sottosegretario ci sarà anche Greta thunberg Questa mattina la manifestazione per il clima in programma Piazza del Popolo a Roma ieri l’attività incontrato al Senato gli studenti delleQual è la capitale La giovane salirà sul palco per un intervento durante la manifestazione organizzata dal Movimento Friday Ford Fusion Donald Trump e la first lady Melania saranno in Giappone dal 25 al 28 maggio il presidente sarà così il primo leader straniero a incontrare il nuovo imperatore giapponese il premier shinzo Abe sua moglie saranno ricevuti bianca che 26 ed il 27 aprile Sporting chiusura calcio Europa League Napoli eliminato dalla competizione adopera dell’Arsenal ieri sera ha vinto 1-0 al San Paolo contro la squadra di Ancelotti andrà meglio il prossimo anno ha commentato il tecnico partenopeo nel tennis Fabio Fognini e Lorenzo Sonego hanno conquistato ieri l’accesso ai quarti di finale del master Montecarlo i due azzurri Torneranno in campo quest’oggi Entrambi contro un croato in mattinata sono da Frontera Lion Richc’è nel pomeriggio contro koerich gli altri due quarti sono Djokovic Nadal Pella è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa