Ultime Notizie Roma del 19-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi in studio in apertura Andiamo in Irlanda dove una giornalista di 29 anni in II RAM Chi è morta a Londonderry nell’Irlanda del Nord durante scontri tra dimostranti appartenenti Secondo alcuni gruppi di studenti repubblicani e la polizia la reporter che si trovava sul posto per seguire disordine stata colpita da colpi Darma da fuoco la polizia sui tra spiegato di aver aperto un’inchiesta e vi state trattando l’episodio come atto terroristico secondo Emilia britannici le proteste sarebbero cominciato in seguito alla perquisizione di una casa da parte di un gran numero di agenti il Sottosegretario leghista ai trasporti Armando Siri è indagato per corruzione la sindaca di Roma Virginiae nel mirino della procura per presunte pressioni sul ex amministratore delegato di ama adesso il premier Conte si trova Tra due fuochi da una parte il ministro Salvini che difende Siria e chiede le dimissioni della raggi dall’altra Di Maio che chiede un passo indietro a Siri e difende la sindaca raggi il Ministro dei Trasporti Toninelli intanto ha ritirato le deleghe sottosegretari è salito a 27.000 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni Secondo i dati dell’ONU che precisa che i fattori che spingono le persone ad abbandonare le hai colpito includono combattimenti bombardamenti attacchi aerei così come la mancanza di elettricità di acqua violente esplosioni Si sono sentite ieri sera a Tripoli Intanto il premier Conte ha detto che non c’è un quadro di imminente pericolo migranti Sporting chiusura tennis Fabio Fognini e Lorenzo Sonego hanno conquistato ieri l’accesso ai quarti di finale del master di Montecarlo e dueTorneranno in campo oggi Entrambi contro un croato in mattinata Sonego contro la yovich mentre fonini sarà contro cori gli altri due quarti sono Djokovic Nadal è tutto dalla redazione buona giornata

