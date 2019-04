Ultime Notizie Roma del 19-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella e Luigi in studio il vento delle sovranismo non minacciare l’Europa nel convinto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale in un’intervista pubblicata da politica internazionale afferma che gli scettici Paradossalmente risveglia nel senso di appartenenza all’Unione Europea è la presidente parla anche di antisemitismo veleno mai debellato se tu Civiltà Cattolica il presidente dei Vescovi Monsignor Jean Claude hollerich di Chiara è in atto un gioco infame dei populismi con le paure della gente il dramma dei migranti in mare aggiunge È una vergogna per l’Europa una giornalista di 29 anni li rame Chi è morta a Londonderry Irlanda del Nord durante scontri tra dimostranti appartenenti Secondo alcuni a dissidenti repubblicani e la Poliziaperché si trovava sul posto per seguire disordine è stata raggiunta da un colpo di pistola la polizia su Twitter ha spiegato di aver aperto un’inchiesta edistar trattando l’episodio come atto terroristico secondo i britannici le proteste sarebbero cominciate dopo la perquisizione di una casa da parte delle forze dell’ordine maggioranza nella bufera dopo l’indagine sul Siri e le accuse al sindaco di Roma Virginia raggi anche oggi la lega minaccia di far cadere il governo sembra ci siano persino contatti con Berlusconi L’Italia non è un gioco scrive su Facebook Luigi Di Maio la crisi di governo è solo nella testa di Di Maio che farebbe bene non parlare di porti aperti a controllare che il reddito di cittadinanza non finisca i furbetti è stata la replica di Salvini si dichiara Non pensavo di fare politica fosse così pericoloso Con me è stata fatta Carne da macello ha detto Siri andiamo in chiusura con nello sport l’Arsenal festeggia il passaggio alle semifinali digrazie alla vittoria di ieri sera per 10 al San Paolo di Napoli nel tennis e oggi due italiani i protagonisti del Masters di Montecarlo Fognini e sono in tutto dalla redazione Buon pomeriggio

