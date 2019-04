Ultime Notizie Roma del 19-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Quality apertura il vento del sovranismo non minaccerà L’Europa è convinto il presidente Sergio Mattarella Chi è un’intervista pubblicata su un giornale afferma che gli euroscettici Paradossalmente risvegliano il senso di appartenenza all’Unione a Chi è presidente parla anche di antisemitismo veleno mai debellato dice che sei venuta a Cattolica il presidente dei Vescovi europei di Chiara in atto un gioco infame dei Pooh pulitissimi con le paure di agente il dramma dei migranti in mare aggiungere una vergogna per l’Europa gli altri una giornalista di 29 anni è morta in Irlanda del Nord durante scontri tra dimostranti appartenenti Secondo alcuni dissidenti la polizia reporter che si trovava sul posto per seguire disordine stata raggiunta da un colpo di pistola la polizia su Twitter ha spiegato di avere aperto un’inchiesta e di stare trattando l’episodio come atto terroristicomedia britannici proteste sarebbero cominciati dopo la perquisizione di una casa da parte delle forze dell’ordine in Italia Fabrizio Corona deve restare in carcere deve scontare nuovamente 5 minuti trascorsi in affidamento terapeutico sono stati ritenuti validi deciso il tribunale di sorveglianza di Milano giudici hanno deciso che la gente fotografico deve rimanere in carcere perché una programma terapeutico fuori sarebbe per lui inadeguato da Telecom azioni delle regole l’avvocato generale Nunzia gatto in udienza tre giorni fa aveva parlato di delirio di onnipotenza da parte dell’ex re dei paparazzi di chiusura lo sport è l’allenatore dell’Arsenal con la faccia da cattiva davanti ad alcuni sotto la scritta gioco di parole tra Gunners è un rama anche richiama Gomorra libro di Saviano e te le tv e intuitive con il quale ha festeggiato sull’account ufficiale anche il passaggio del turno di Europa League del Napoli per il tennis intanto italiani protagonista dei quarti di finale del master di Montecarlo conto dei croati sono pronta la pizza e poi vieni nel pomeriggio incontrotutto grazie per averci seguito le news tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa