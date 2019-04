Ultime Notizie Roma del 19-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in questo venerdì 9 Aprile politica in primo piano il vento del sovranismo non minacciare l’Europa ne è convinto il presidente Sergio Mattarella che un’intervista afferma che gli euroscettici Paradossalmente risvegliano il senso di appartenenza all’Unione Europea il presidente parla anche di antisemitismo veleno mai debellato dice tutto inizia a Cattolica Intanto il presidente dei Vescovi europei di Chiara è in atto un gioco infame dei populismi con le paure il dramma dei migranti in mare Aggiunge una vergogna per l’Europa Andiamo in Irlanda del Nord perché la polizia Ha detto di ritenere il gruppo repubblicano diffidente ai responsabili dell’uccisione della giornalista ventinovenne riportano i media britannici un piccolo gruppo di repubblicani che hanno sempre respinto gli accordi del Venerdì Santo del 1998stato anche accusato per l’esplosione di una bomba a gennaio è stata aperta un’indagine ma al momento non ci sono arresti in settimana raccontata da un uomo armato aperto il fuoco sulla folla troviamo a Roma il problema alla base che nulla viene fatto per arrestare la catastrofe ecologica dobbiamo prepararci a lottare per un lungo tempo non basteranno settimane o mesi ci vorranno anni ha detto Greta thunberg dal parco dello sciopero del clima di Piazza del Popolo ha appena questura i partecipanti alla manifestazione e paghi sportivo soprattutto giovani e giovanissimi sono circa 3500 per gli organizzatori circa 10.000 il parco è alimentato con elettricità pulita prodotta da 120 se non c’è un’adeguata rappresentanza di predisporre Cure lamenta una giovane rappresentante del movimento e chiusura lo sport nuotatore azzurro Andrea Vergani è risultato positivo alla cannabis ad un controllo effettuato durante i recenti campionati Tricolori assoluti Vergani che uno dei talenti emergenti del nuoto italiana ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali in vasca corta 2018 edizione la miglior prestazione mondiale del 2019 su 50 mlibero e tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa