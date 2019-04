Ultime Notizie Roma del 19-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno polemica nel governo maggioranza nella bufera dopo l’indagine tu Siri e le accuse al sindaco di Roma Virginia raggi anche oggi la Liga minaccia di far cadere il governo sembra ci siano persino contatti con l’Italia non è un gioco scrive su Facebook Luigi Di Maio crisi di governo è solo nella testa di Di Maio che farebbe bene a non parlare di farti aperti a controllare che il reddito di cittadinanza non finisca furbetti lesbica Matteo Salvini Siri Di Chiara non ha pensavo che fare politica fosse così pericoloso come è stata fatta Carne da macello economia ancora un calo per il clima di fiducia dei consumatori di terzo consecutivo ad aprire il link e passa da 111,2 a 110,5 livello più basso da luglio 2017 non rileva l’Istat anche la fiducia delle imprese torna a scendere da 99,1 a 98,7 in particolare per la manifattura si toccada febbraio 2015 fa eccezione il settore delle costruzioni con un aumento che riporta al massimo ad aprile 2007 italiani che si sposteranno in auto durante i pasti per i punti secondo il Codacons dovremmo mettere in conto Una stangata con rincari complessivi per 110 milioni per la benzina in salita 27.000 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni Secondo i dati della circa 1800 bambini hanno urgente bisogno di essere evacuati dal giorno in prima linea di combattimento mentre altri 7300 sono già stati incollati dalle loro case a causa delle violenze nel complesso sono circa 500.000 i bambini colpiti finora in tutta la parte occidentale del paese e l’allarme lanciato in una dichiarazione congiunta del direttore generale dell’Unicef e del rappresentante speciale del segretario dell’ONU per i bambini nei conflitti armati Roma in Piazza del Popolo di la grande manifestazione e fai degli sforzi sciopero di venerdì per il clima i pirati da Greta thunberg La giovane attivista svedese però che tu hai i partecipanti soprattutto giovani giovanissimi sono prendi la 500 Xcirca 10.000 alimentato con l’elettricità pulita prodotta da 120 ciclistica ieri al Senato non c’è un’adeguata rappresentanza di Fratelli fortugno c’era la menta dal palco una giovane rappresentante del movimento è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa