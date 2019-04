Ultime Notizie Roma del 19-04-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno in apertura la politica maggioranza nella bufera dopo l’indagine sul Sottosegretario leghista Siri e le accuse alla sindaca di Roma Virginia raggi anche oggi la Liga minaccia di far cadere il governo sembra ci siano persino contatti con Berlusconi scrive Di Maio su Facebook la crisi e tu non me la testa di Di Maio replica Matteo Salvini Cantone commenta il fatto che il Ministro dell’Interno abbia definito Siri sono nel secchiata la bancarotta dice il presidente dell’anticorruzione è un reato grave evidentemente Salvini la pensa diversamente illegale della raggi intanto valuta una querela nei confronti dell’ex amministratore delegato ama i cani che ha presentato un esposto alla Procura denunciando pressioni indebite per portare il rosso il bilancio dell’azienda e la ripresa dei cantieri aperti materni particolari cantieri ferroviari che fanno capo a rete ferroviariafrattura i pedali di competenza dell’anas poter ad un’accelerazione degli investimenti da almeno 2,5 miliardi nel 2019 ho detto il ministro Toninelli illustrando le principali novità del decreto sblocca cantieri credo sia una norma pericolosa commentato il presidente dell’anticorruzione Raffaele Cantone rileva ad aprile Il calo della fiducia di consumatori e imprese per gli italiani in viaggio tra il primo maggio, un caro benzina da complessivi 110 milioni di salita 27.000 numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni Secondo i dati del nonno circa 1800 bambini è urgente bisogno di essere evacuati dalle zone in prima linea di combattimento mentre altri 7300 sono già stati Spogliati dalle loro case a causa delle differenze nel complesso sono circa 500.000 i bambini colpiti finora in tutta la parte occidentale del paese e l’allarme lanciato in una dichiarazione congiunta del direttore generale dell’Unicef e del rappresentante speciale del segretario dell’ONU per i bambini e i conflitti armati di chiusura torniamo in Italia torna Libero lexarregionale alla sanità della Regione Umbria Luca Barberini che era agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine presunti concorsi pilotati all’ospedale di Perugia lo ha deciso il gip all’esito dell’interrogatorio di garanzia la revoca dei domiciliari era stata chiesta questa mattina della difesa di Barberini e tutto grazie per averci seguito alle Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa