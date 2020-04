Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ripresa delle attività produttive il 4 maggio nella cabina di regia anche i rappresentanti dei governi locali che hanno espresso adesione al disegno del governo di un piano nazionale e con linee guida omogenee per tutte le regioni l’annuncio delle premier Giuseppe Conte che ha precisato che sul fronte delle misure di tutela della Salute il governo lavora per implementare i corridoi spitall l’assistenza territoriale e usare al meglio le applicazioni tecnologiche i test per rendere sempre più efficiente prevenzione e controllo del contagio intanto secondo gli ultimi dati in due mesi sono morti in Lombardia più di 11000 persone 5 volte più di quelle che morirono in 5 anni a Milano per le bombe della seconda guerraha detto il commissario Arcuri l’oms mette in guardia inevitabili nuovi focolai anche dopo la riapertura Ok alle mascherine in tessuto soprattutto in negozi di alimentari centri commerciali O mezzi pubblici i dati della Protezione Civile dicono oltre 107 mila malati 809 in più in tutto 23.000 e passa in Lombardia il 94% dei contagi di coronavirus lo attacco di Donald Trump alla Cina se intenzionalmente responsabile della pandemia ci saranno conseguenze detto il presidente statunitense oltreoceano nelle ultime 24 ore i morti sono 1891 secondo il report della John Hopkins University mentre sono 732 contagi confermati il maggior numero di casi di virus e decessi di qualsiasi paese del mondo ma il direttore del laboratorio dei virus pericolosi dvn si difende impossibile che il contagio sia partila nostra struttura nessuno di noi sia malato informata fin da gennaio intanto slitta la lettera del governo al parlamento per chiedere un nuovo scostamento di bilancio con l’autorizzazione a coprire in deficit e le misure del decreto di aprile la richiesta di spostamento dovrebbe essere approvate insieme al Def Linz fa sapere che ad oggi sono stati liquidati 3100000 euro di bonus da €600 allo studio nel decreto di aprile è un bonus per le famiglie con figli massima tensione in Viminale dopo che i sindacati dei bancari ha lanciato un allarme tensioni per lunedì quando gli istituti riceveranno le richieste di finanziamenti del decreto imprese sul fronte scuola sai commissari interni è solo il presidente membro esterno arriva la composizione delle commissioni di esame per la maturità i tempi del coronavirus vogliamo un esame di stato ovvero serio ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa delle emergenzerinato spiega l’amministrazione Lina gli studenti saranno valutati da chi ne conosce il percorso scolastico assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più commissari delle linee di indirizzo per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa