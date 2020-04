Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio riapertura macchia di leopardo tra le grandi aziende italiane dei settori autorizzati Lunedì 20 aprile ad esempio Fincantieri ma in modo graduale inizialmente sull’attività più necessarie ma da alcuni siti produttivi arriva L’opposizione dei sindacati per lunedì riprende Gucci però solo laboratorio prototipi pelletterie calzature di Scandicci grazie a un accordo per la sicurezza con la consulenza della virologo burioni cancelli aperti anche allo stabilimento Electrolux di Porcia qualche giorno in più ma di apertura imminente della Whirlpool Ferrari e natività solo per le f.cia farebbe ripartire Se fosse prima del 4 maggio P stabilimenti di Mirafiori e mezzi Intanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al lavoro assieme alla sua squadrala ripresa delle attività produttive il 4 maggio in cabina di regia anche i rappresentanti dei governi locali che hanno espresso adesione al disegno del governo di un piano nazionale con linee guida un bene per tutte le regioni sul fronte delle misure di tutela della Salute il governo lavora per implementare il compito Hospital l’assistenza territoriale usare al meglio le applicazioni tecnologiche per rendere sempre più efficiente prevenzione e controllo del contagio intanto artisti da tutto il mondo per One World together at home l’evento al concerto voluto da Lady Gaga con esibizioni dalle abitazioni di ciascuna sostegno dell’organizzazione Mondiale della sanità di diverse associazioni di volontariato e soprattutto di medici ed infermieri che ogni giorno rischiano la vita per curare che ha contagiato dal virus tributo all’Italia durante lo show in collegamento la dott.ssa Silvia Castelletti la cui foto con i segni per la mascherina hanno fatto il giro del mondo la prima a esibirsi Lady Gaga che è in vitatutti a sorridere intonando al piano il brano smile che sono avvicendati tra gli altri Elton John Paul McCartney Rolling Stones lizzo per l’Italia Andrea Bocelli e Zucchero e lo sport Serie A e Serie B provano a ripartire anche sul mercato La Lega Pro invece sta pensando di chiedere alla pdc lo stop del campionato con promozione in B delle tre squadre prime nei rispettivi gironi più una quarta estratta blocco delle retrocessione dei ripescaggi Inter alle prese con la gestione lautaro Martinez dopo il prestito al Cagliari tornerà l’Inter Nainggolan che potrà andare alla fiorentina caso Higuain alla Juventus vorrebbe tornare a giocare in patria è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

