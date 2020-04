Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazioni Gabriele Luigi in studio hanno superato quota 160 mila i morti provocati dal coronavirus a livello globale emerge dall’ultimo bollettino della University e mondo finora ride ci sono 100 60917 a fronte di un totale di oltre 2 milioni e trecentomila casi confermati guarite quasi 600.000 persone gli Stati Uniti contano più di 39 mila vittime a fronte di €735000 di nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla Cina se intenzionalmente responsabile ci saranno conseguenze Rivolgendosi a Pechino ma il direttore del laboratorio virus di vna si difende impossibile nessuno di noi malato lonsurf informata hanno detto dalla Cinatanto per la ripresa dell’attività produttiva il 4 maggio nella cabina di regia anche ai governi locali un piano nazionale con linee guida omogenee per tutte le regioni questo l’annuncio del premier Giuseppe Conte si lavora proposte di allentamento per convivere con il virus nei prossimi mesi in sicurezza nei prossimi giorni saremo in condizione di offrire a tutti italiani un piano chiaro ha detto il presidente del consiglio al lavoro per implementare covid-19la presenza del commissario di italiano e di uno o più commissari delle discipline di indirizzo e abbiamo parlato anche con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico lo sentiamo ai microfoni del provvedimento del governo nel decreto legge si legge c’è una data di scrivi 18 maggio se si rientra prima le modalità di esame si svolgeranno in un modo e anche quelle riguardante la valutazione della fine dell’anno scolastico Se ti finisce dopo saranno cambiate l’ho sempre con un ordinanza ministeriale non riteniamo comunque che se si debba entrare in classe Innanzitutto deve queste classi possono essere più quelle solite che conosciamo le classi pollaio ma devono essere tutte almeno a 15 alunni Perché poi so che portamento sociale deve essere una regola Che tra l’altro migliorerà anche la continuità didattica È vero che posso portare a nuove assunzioni un pieno massiccio di assunzioni Ma dobbiamo farlo dobbiamo farlo perché dobbiamo garantire la sicurezza e la tutela schede discenti e docenti ogni modo riteniamo che comunque tutti i provvedimentiil recupero anticipato dell’elezione del prossimo anno scolastico per gli apprendimenti mancati o ancora per la valutazione degli studenti devono essere rimessi colleghi docenti consigli di classe perché soltanto chi insegna nelle singole classi sa come tra colleghi che ha avuto problemi connessione o meno chi fa gli alunni avuto problemi di valutare correttamente ciò che si è fatto ciò che non si è fatta perché dobbiamo ricordarci che anche il momento di emergenza La didattica distanza e comunque partita e con decreto legge diventa obbligatorio tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa