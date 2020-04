Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno di Russo prosegue la prima rata del contagio della gravità dei malati per l’epidemia di covid-19 Fidati di nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo in Italia delle persone ricoverate in terapia intensiva si trovano oggi 2635 persone 98 meno di ieri nelle ultime 24 ore sono morte 433 persone ieri le vittime sono state 482 quota 47055 per un aumento in 24 ore di 2128 unità infine l’aumento dei malati Ovvero le persone attualmente positive che è stato pari a 486 ieri erano stati 809 Mentre i nuovi contagi rilevate nelle ultime 24 ore sono stati 3047 ieri 3491 quindi un dato in linea con ildiscorsi stabile ed è prevista dal 4 maggio la riapertura con una forte dose di Smart Working e un primo parziale allentamento dei down nella cabina di regia anche i governi locali e un piano con linee guida ho già tutte le regioni ma Walter Ricciardi del comitato esecutivo dell’organizzazione Mondiale della sanità e consulente del ministro della Salute non ha dubbi È assolutamente troppo presto per iniziare la fase 2 mercoledì prossimo è previsto Novoli operativa della cabina di regia Intanto il premier Conte spiega che si lavora proposte di allentamento per convivere con il virus nei prossimi mesi in sicurezza attesa nei prossimi giorni Un piano chiaro detenzione fra le regioni sulle residenze sanitarie del governatore Lombardia Fontana firma che una delibera TIM dalla loro era stata presa dal Lazio ma il suo presidente non è stato fatto alcun tipo di contestazione e poi li attacco diretto all’organizzazione Lombarda e lui come rappresentante di una certa parte politica immediata la replica della Regione guidata da Zingaretti che parla di bufala e sottolinea nessuna facilità nel contatto nessun caso Lombardia nel Lazio è l’assessore alla Sanità D’Amato che invita a non mistificare giantgiacca si chiudono i confini e Sud contro Nord economia nuove tensioni sul meccanismo europeo di stabilità mentre il ministro degli Esteri Di Maio parla di fatto dibattito sul tema e sottolinea che servono 1500 miliardi il pressing di Alessandro Di Battista vogliono l’Italia all’angolo Dice bisogna dire dalmesse giocare nell’ue il rapporto privilegiato che l’Italia ha completino immediata la replica del PD con Romano Di Battista occhi del tuo totalitarismo cinese te il renziano faraone chiede al premier Conte allo stesso Di Maio di prendere le distanze dalla posizione di Lima Criminal ferma con te saldo nessuna crisi tunez servono internazionale in un silverna con Di Battista è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa