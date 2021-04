Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio in Italia è stata superata quota 15 milioni di vaccinazione il 87% delle dosi consegnate le regioni è stato somministrato il ministro speranza Parla di nuovo a base di Roma per ma serve fiducia e prudenza 12600 è positivi al test in Italia nelle ultime 24 ore numeri in calo così come quelli delle vittime 251 in un giorno il tasso di positivi te è del 5 5% in risalita al 4% di sabato il contratto dell’Unione Europea con astrazeneca che scade il 3 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati corsa verso le prime riaperture si lavora al pass per gli spostamenti per ottenerlo tre possibiliSpiegami Sottosegretario sileri vaccinazione e tampone nelle ultime 48 ore o aver avuto il covid e nei sei mesi precedenti sileri aggiunge che i numeri non sono ancora così buoni da le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco Ma le regioni chiedono aggiustamenti quest’oggi i nodi delle riaperture al Comitato tecnico-scientifico le restrizioni per il covid-19 vendita on-line e affossano quelle di negozi e supermercati circa 70mila le attività commerciali che potrebbero cessare definitivamente la scuola è un luogo naturale di assembramento se si torna al 100% in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento in questo caso la scuola si vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi alternar la alla Dada accende rotazioni bisogna valutare questo rischio ammonisce il Presidente dell’Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli mentre il Ministero dell’Istruzione lavora tappe serrate in vista del rientrotutti gli studenti il 26 aprile lo sport in chiusura Andiamo con la Formula 1 max verstappen ha vinto il Gran Premio di Imola contraddistinto da pioggia incidenti e fuori L’olandese della Red Bull precede sul traguardo la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton II al culmine di un’eccezionale rimonta e dopo un errore che le aveva fatto perdere posizioni la McLaren di Lando Norris e quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc il francese Fabio quartararo invece è vince il Gran Premio del Portogallo nella classe MotoGP davanti a Francesco Bagnaia partito dalla 11A posizione nel calcio l’Atalanta ha battuto la Juventus superandola in classifica il Milan consolida il secondo posto Vittoria in chiave Europa anche per la Lazio sul Benevento il Torino ha conquistato tre punti preziosissimi per la salvezza vincendo contro la Roma L’Inter è stata fermata dal Napoli 1 1Paolo è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

