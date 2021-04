Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio per anno nell’Unione Europea 54 milioni di vaccino dei quattro farmaci finora approvati tre volte di più di quelli ricevuti finora l’annuncio e del commissario europeo per il mercato interno non ti eri Bertone sottolineando che questo permetterà di vaccinare il 70% degli adulti entro luglio Il numero di vaccinati in Italia supera i 15 milioni secondo la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini l’immunità di gregge potrà così essere raggiunta ad agosto-settembre attesa per domani la decisione del tema sul vaccino Johnson & Johnson egizi per fare Intanto le riaperture del 26 aprile aumentano gli studenti a scuola in presenza con il passaggio l’arancione della Campania il Trentino anticipa l’accesso ae ristoranti oggi il comitato tecnico scientifico approfondirà dettagli e regole anche per il pass per gli spostamenti le regioni premono per ulteriori aperture mentre dubbi cautele persistono sul fronte della scuola e del coprifuoco notturno al Ministero dell’Istruzione oggi incontro con i sindacati per un rientro a scuola in sicurezza a Bergamo e Treviso qualche centinaio di persone in piazza contro le restrizioni mascherine e vaccini ieri in calo decessi e contagi ma il tasso di positività risale al 5:05 % il caso navalny aumenta la tensione tra Stati Uniti e Russia con il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jack Sullivan che promette ripercussioni per Mosca se L’opposizione sciopero della fame allo stremo dovesse morire l’Unione Europea ne chiede la liberazione immediata e senza condizioni la Farnesina auspica che gli venga garantito accesso immediatoIntanto il Ministero degli Esteri Russo ha annunciato l’espulsione di 20 addetti all’ambasciata della Repubblica Ceca Mosca dopo l’espulsione di 18 diplomatici russi da Praga la crisi diplomatica e legate a sospetti di spionaggio una complessa vicenda legata al l’avvelenamento dell’ex agente Russo Sergei skripal e alle esplosioni avvenute nei depositi di munizione villaggio cieco di problemi pizza lo sport calcio 12 club europei hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale la super League governata dai Club fondatore cioè Milan Arsenal Atletico de Madrid Chelsea Barcellona Inter Juventus Liverpool Manchester City Manchester United Real Madrid Tottenham hotspur è previsto che altri tre Club via aderiranno prima della stagione inaugurale che dovrebbe iniziare non appena possibile contro l’iniziativasono schierate la fifa lo è fa Leka e anche il premier britannico Boris Johnson nella FIFA disapprova Una lega separatista Europea chiusa al di fuori delle strutture calcistiche internazionali è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa