Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazioni ancora Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio per la lotta alla pandemia si apre una nuova fase lo sottolinea il ministro speranza e vaccinati in Italia superano i 15 milioni dall’Unione Europea l’annuncio dell’arrivo imminente di 54 milioni di dosi dei 4 farmaci finora approvati tre volte più di quelli ricevuti finora lo ha detto il commissario europeo per il mercato interno Thierry breton sottolineando che questo permetterà di vaccinare il 70% degli adulti entro luglio secondo la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini l’immunità di gregge potrà così essere raggiunta ad agosto settembre e attesa domani la decisione del Ema sul vaccino Johnson & Johnson si guarda la prima eri apertureoggi il comitato tecnico scientifico approfondirà dettagli e regole che riguarderanno anche il pass per gli spostamenti tra le regioni Per quanto riguarda il coprifuoco si per aggiustarlo ma ci sono resistenze al Ministero dell’Istruzione oggi incontro con i sindacati per un rientro a scuola in sicurezza Cambiamo argomento in una sparatoria ieri negli Stati Uniti ad Austin in Texas un ex poliziotto ha aperto il fuoco in un complesso residenziale uccidendo tre persone due donne e un uomo mentre un bambino era presente si è salvato la polizia ipotizza un movente domestico l’uomo di 41 anni si era dimesso dalla polizia lo scorso XX Giugno dopo essere stato arrestato è accusato di aggressione sessuale un bambino dopo aver sparato è fuggito e si teme possa avere con sé un ostaggio due ragazzi di 16 e 18 anni sono stati arrestati per la sparatoria di sabato in un centro del Nebraska con unè un ferito lo sport in chiusura l’Atalanta sorpassa la Juventus in classifica dopo averla battuta 1 a 0 il Milan e consolida il secondo posto la Lazio ottiene 3 punti in chiave Champions con il 53 sul Benevento 1 a 1 tra Napoli e Inter importante la vittoria del Torino 3 a 1 in casa contro la Roma in chiave salvezza è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa