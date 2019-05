Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale studio è il 19 maggio l’alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite punta l’indice contro le politiche migratorie del Viminale in particolare il decreto sicurezza habis diritti umani la sintesi di una lettera piume in cui si giunge a chiedere al governo di assumere misure interim per fermare le violazioni e la Sea Watch 3 è entrato in acqua italiane per ragioni umanitarie punta a Lampedusa non cambia idea Salvini porti chiusi per chi non rispetta le leggi mette in pericolo delle vite e al papà dice Stiamo girando i morti nel Mediterraneo a Milano migliaia di sovranisti hanno sfilato alla fermata della Lega tu non dici partite europei alleati sono pronto a dare la vita per l’Italia è prevista chi guida l’Unione Europea non stiamo l’ultradestra ferma Salvini dal palco di Piazza Duomo infine sul voto del 26 maggio se vinciamo porteremo le tasse al 15% per tuttitra i protagonisti dell’evento anche le penne è un momento storico parte la riconquista di c’era l’idea del wrestling The National bisogna essere preoccupati dalle ultradestra europee Osserva il leader 5 Stelle Di Maio spunta il primo repubblicano in congresso che chiede esplicitamente l’impeachment per Donald Trump è Il deputato del Michigan Justin amash appartenente alla più libertaria del partito conservatore in una lettera farmacia porto pure la differenza da quanto descritto dal ministro della giustizia William svela come presidente Trump sia coinvolto in azione atteggiamenti che giustificano l’impeachment del presidente dell’Umbria catiuscia Marini incassa la fiducia dell’aula che respinge le dimissioni resta in carica Grazie voti dei consiglieri che ne hanno respinto le dimissioni rassegnate dopo essere stata coinvolta nell’inchiesta sui concorsi all’ospedale di Perugia i vertici del partito Fammi sapere però di aspettarti con la Marini con le dimissioni in serata lieve malore per la governatrice Duncan Laurence Arcade in gara per l’Olanda ha vinto l’edizione 2019 dell’eurovision song contestal secondo posto d’Italia con soldi di mahmood che è stata battuta sul filo di Lana del voto dopo essere stata per una buona parte della gara in testa fuori programma di Madonna due ballerini della pop star Si sono presentati sul palco le bandiere israeliani palestinesi e poi si sono a braccia te lo sport in chiusura la Juve scende col magone in campo stasera nel posticipo contro l’Atalanta dopo la rottura tra le società nella penultima di Serie A si affrontano Chievo Sampdoria Parma Fiorentina Empoli Torino poi Milano Frosinone in serata anche il Napoli Inter Open d’Italia La finale sarà Nadal Djokovic Entrambi hanno già vinto il torneo capitolino Per il MotoGP markez info Rossi qui ed è ottimista e tutto vi auguro una buona domenica e buon proseguimento di ascolto. più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa