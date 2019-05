Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale con una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio gli estremisti sono quelli che hanno governato l’Europa per vent’anni chi ti chiama fascisti te nel futuro con queste parole Matteo Salvini è intervenuto dal palco di Piazza del Duomo durante l’evento elettorale a Milano in vista delle elezioni europee presenti anche 11 delegazione di parte di stranieri Tra cui quello di Marine Le Pen tanti gli striscioni appesi in città contro il vicepremier su un terrazzo è aperto anche un uomo vestito da Zorro intanto a Milano si è svolto anche il conto corrente in Posta la presenza della Lega gli organizzatori hanno detto stiamo un 20.000 guardiamo al futuro portiamo ancora pagina l’ONU ha chiesto al governo italiano di respingere il decreto sicurezza habis quanto altro giudizio e potenzialmente in grado di compromettere diritti umani Dei migranti Inclusi i richiedenti asilo le vittime o potenziali vittime di detenzione arbitraria tortura traffico di esseri umani altreviolazioni dei diritti umani l’allarme delle Nazioni Unite è stato espresso in una lettera inviata lo scorso XV Maggio dall’alto commissariato per i diritti umani nella persona del Capo delle procedure penali l’ambasciatore per sono a Ginevra Gian Lorenzo cornado con la preghiera di trasmettere al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi E a proposito di migranti dopo la diciotto migranti concerto dall’Italia la nave Sea Watch 3 a ancora bordo 47 persone si è diretta verso l’isola siciliana fermandosi a poche centinaia di metri dal porto la n g aveva invocato un porto sicuro della nave annunciato l’intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane per ragioni umanitarie finché io sono Ministro dell’Interno con la nave in un porto italiano non entra la dura replica di Matteo Salvini che ha poi ribadito che la nave non potrà sbarcare il governo per il purè la polemica da un lato e Ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadisce la linea dura e attacca il premier Giuseppe Conte dall’altro vice premier Luigi Di Maio a Palazzo Chigi replicano intanto sul tema migranti Interviene ail papà Non dimenticate questo Mediterraneo che si sta convertendo in cimitero ha detto Francesco incontra i rappresentanti della stampa estera nella sala Clementina del palazzo apostolico Vaticano andiamo anzi rimaniamo all’estero e parliamo di Donald Trump spunta il primo repubblicano in congresso che chiede esplicitamente impeachment per il presidente americano deputato del Michigan appartenente al alaq libertaria del partito conservatore in una lettera a ferma come rapporto mail era differenza tra quanto descritto dal ministro della giustizia William svela come il presidente Trump si è coinvolti in azioni atteggiamenti che giustifichino l’impeachment farsi deliberatamente distorto le conclusioni delle indagini di Ménière e andiamo a chiudere con lo sport dopo l’annuncio dell’addio De Rossi la Roma non va oltre lo 0-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo un pareggio che allontana forse definitivamente i giallorossi dalla zona Champions League nessun minuto in campo per il capitano inneggiato dai tifosi romanistia sostenere la squadra contestata invece la dirigenza del club capitolino ed era l’ultima notizia buona domenica e ancora un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa