Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima il buon senso Europa e lo slogan in bianco su sfondo blu elettrico colore sopra il contrassegno elettorale della Lega che campeggia sul fondale del palco allestito per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del partito di via bellerio Milano Mi sostieni torri del Movimento provenienti da tutt’italia bordo di circa 200 pullman per ascoltare gli interventi degli unici leader europei sovranisti che condividono il progetto di Matteo Salvini voltiamo pagina quello che avete contribuito a costruire un Europa finalmente Democratica e pacifica nella quale ogni cittadino può dispiegare la propria azione con Libertà così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia per il settantacinquesimo anniversario della battaglia di Montecassino cui ha preso parte anche il presidente polacco andrzej Duda un Europa ancora in cammino ha detto Mattarella che non deve mai rinunciare a divenire piùè giusta ma anche no perché è rimane come con i capi di Stato dell’Unione Abbiamo ricordato invitando i cittadini europei a partecipare al voto la migliore idea che abbia mai avuto all’estero le cancelliere austriaco Sebastian kurz annunciato elezioni politiche anticipate dopo lo scandalo Che ha travolto il suo vice in Se Cristian straccia leader dell’estrema destra scoppiato dopo la pubblicazione di un video compromettente oligarchia russa ho proposto il Presidente della Repubblica di Indire elezioni anticipate il prima possibile ha detto il giovane cancelliere il leader del partito popolare nel corso di una conferenza stampa convocata sull’onda del mondo politico in corsa Torniamo a parlare di migranti l’uomo ha spedito l’Italia una lettera dell’Alto commissariato per i diritti umani in cui si chiedono chiarimenti e si fanno alcuni rilievi in materia di sicurezza delle frontiere di migrazione legale decreto sicurezza ABS Viola i diritti umani andiamo a chiudere con la musica andiamo all’eurovision song contest e Duncan Laurence Arcade in gara per l’Olandal’edizione 2019 a Tel Aviv al secondo posto l’Italia con soldi di mahmood è che è stata battuta sul filo di Lana del voto dopo essere stata per una buona parte della gara in testa al terzo posto si è classificato alla Russia con interpretata da serghei lavrov ha guadagnato 492 punti in Italia 465 la Russia 369 durante l’esibizione di Madonna due ballerini della Star Si sono presentati sul palco uno con la bandiera italiana l’altro con quella palestinese e si sono abbracciati al termine della canzone l’Unione Europea di radiodiffusione ha precisato di non avere approvato preventivamente l’esposizione delle bandiere e la sua performance la popstar americana ha scelto una versione nuova di zecca per i 30 anni di Like a prayer e poi quello della bandiera il brano inedito dal suo prossimo album Adam Hicks in uscita a giugno e qual era l’ultima notizia ancora qui tutti l’augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa