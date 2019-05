Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno organismo che costano miliardi ai contribuenti che ha come membri la Corea del Nord della Turchia regimi totalitari e viene da fare la morale sui diritti umani Alitalia Salvini per il decreto sicurezza fa ridere da Scherzi a parte però il Ministro dell’Interno Salvini che così è tornato ad attaccare l’alto commissariato per i diritti umani dell’uomo per la lettera inviata l’Italia sul decreto sicurezza visto che questa mattina il Viminale aveva auspicato che l’ONU dedicasse le energie Venezuela anziché fare campagna elettorale E Finitalia appuntamento è venuto anche Luigi Di Maio quella dell’anno una critica preventiva io il provvedimento devo ancora leggerlo ogni tanto la Sea Watch 47 migranti è sempre di fronte al porto Lampedusa chiede di entrare al momento a Rosario brandito da Salvini e i fischi della folla Papa Francesco Ecco il sovranismo feticista questo titolo dell’editoriale di Famiglia Cristiana sulla manifestazionea Milano dove si legge il cristianesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro paese dei diritti umani in precedenza su Facebook era arrivata la fisica di Padre Antonio Spadaro direttore della Civiltà Cattolica Rosaria e crocifissi Sono usati come i segni del valore politico ma in maniera inversa rispetto al passato se prima ti dava anch’io quello che invece sarebbe stato bene le tasse nelle mani di Cesare ha detto che c’è da chiarire brandire quello che ti dico chi legge canti religiosi mi dicono di tener duro la cronaca Stiamo andando a Rovigo ragazzi siamo solo a 200 km fa vedere quanto andiamo se le parole che si sentono in un video condiviso su Facebook da uno dei due giovani Reggiani morti nella notte sulla A1 tra Modena nord e Modena Sud intorno all’una i due si riprendono mentre sono in viaggio sull’autostrada per quanto si capisce di letti ad una festa Techno c’è la strada pulita Si va questa BMW è un mostro siamo a 220 dicono poi mostrano il cruscotto allargando l’inquadratura è un uomo di 42 anni che Monterotondo è morto in ospedale per una ferita alla testa secondo gli investigatorisarebbe stato colpito durante una lite in famiglia dalla figlia di 19 anni nella loro abitazione a Monterotondo Scalo Statilia si trova nella caserma dei Carabinieri di Monterotondo la sua posizione al vaglio del magistrato della procura della Repubblica di Tivoli sembra fosse noto per essere violento anche in famiglia è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa