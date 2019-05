Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulio Ferrigno un organismo che costano miliardi ai contribuenti così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato ad attaccare l’alto commissariato per i diritti umani per essere inviata l’Italia tu il decreto sicurezza visto loro membri la Corea del Nord della Turchia regimi totalitari aggiungere Salvini e viene a fare la morale sui diritti umani Alitalia a me per il decreto sicurezza questo fa ridere da Scherzi a parte che tanto che stamattina Viminale ospitato che l’hanno dedicata all’energia il Venezuela anziché fare campagna elettorale in Italia studiamo intervenuto anche Di Maio quella dello nuovo è una critica preventiva io il provvedimento devo ancora leggerlo Intanto la nave Sea Watch 47 migranti a bordo è sempre di fronte al porto di Lampedusa chiede di entrare gli esseri terremoto politico in Austria si può da settembre la decisione presa questa mattina nel corso dell’incontro dal Presidente austriaco con ilil tutor in Domani te la fidi di Governolo generata dalla diffusione di un video sui rapporti con mosca che è incastrato il leader dell’estrema destra strass costringendo le dimissioni da vice cancelliere la cronaca negro e poi gli insulti razzisti a un ragazzino di colore da parte di alcuni genitori Sugli spalti durante una partita di basket di ieri a Milano va denunciato la mamma di un giocatore con un post su Facebook un bel pomeriggio di sport scritto La donna ha un torneo di basket tra ragazzi di 13 anni e genitori dagli spalti urlano negro e altri insulti a Giacomo lui l’ha sentito nella prima volta ha raccontato la madre mio figlio è stato adottato in italiano dalla pelle nera lo sguardo in chiusura MotoGP il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Francia quinta prova del Motomondiale al secondo posto si è classificato Andrea Dovizioso Danilo Petrucci Entrami su Ducati quinto posto per Valentino Rossi è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa