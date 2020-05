Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno del redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Germania e Francia sono d’accordo su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengono dalle spese del bilancio europeo quindi non prestiti a disposizione delle regioni dei settori più colpiti dalla pandemia l’ho spiegato Anche la Merkel e dopo il video vertice con Emmanuel Macron e i 500 miliardi dovranno essere rimborsati non dai destinatari ma da tutti gli stati membri per il premier Conte si tratta di un buon punto di partenza per rendere ancora più consistente ricoveri Found nel quadro del budget europeo mentre il premier austriaco avverte ho sentito Olanda Danimarca e la nostra posizione non cambia devono essere prestiti Non aiuti si è entrati nel vivo della Fase due neri aperti i negozi ristoranti bar parrucchieri ed estetisti Riale chiese si torna a messa alle città si rianimano e torna il traffico più gente sui mezzi pubblici se lunga la lista delle prenotazioni dei barbieri ma c’è chi sceglie Di non riaprire come il celebre caffè storico di Napoli Gambrinus a Bergamo ex zona rossa Ha riaperto l’aeroporto il cimitero ma a giugno dice la viceministra della scuola Anna Ascani bisogna riaprire centri educativi per l’infanzia nella fascia 0-6 almeno in via sperimentale dal 15 giugno via ai centri estivi per rilanciare il turismo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un vertice europeo dedicato assicurato dal 3 giugno l’Italia ripartirà a 360° chi si potrà muovere tra regioni e siamo pronti ad accogliere in sicurezza cittadini europei che vogliono passare le loro ferie in Italia le nostre strutture sono pronti e preparati all’avanguardia Ma niente Blacklist tra i paesi europei fredda per ora la risposta di Berlino sull’ipotesi di riaprire i flussi turistici verso Spagna etàbisognerà ancora parlare pieno accordo invece nel dire no Agli accordi bilaterali tre paesi europei il presidente cinese XI Jin Ping annunciato che la Cina donerà 2 miliardi di dollari all’oms per combattere il virus è che se Pechino dovesse trovare un vaccino contro il codice 19 ne farebbe un bene pubblico mondiale la Cina si difende dal Miur in 300 paesi richiedono un’inchiesta sull’origine del virus Pechino frena gli Stati Uniti in tornano ad attaccare l’oms e chiedendo indagini sull’organizzazione è morto a 94 anni il grande Michel piccoli monumento del cinema francese l’europeo è protagonista in pellicole come il disprezzo di jean-luc godard La grande abbuffata di Marco Ferreri l’amante di Claude sautet Habemus papam di Nanni Moretti è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

