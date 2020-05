Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione che in studio condizioni aggiuntive e stringenti sugli investimenti occupazione e mantenimento della produzione in Italia non si placa la bufera politica sul prestito da 6 miliardi di euro FC alcune garanzie pubbliche il ministro dell’economia Roberto Gualtieri assicura che lo stato ha chiesto impegni precisi alla società abbiamo detto a Fiat che con il prestito ci devono pagare investimenti in Italia abbiamo detto no a delocalizzazione la garanzia dello Stato è legata a queste condizioni ha detto il ministro anche il ministro per il sud Giuseppe Provenzano dedica la vicenda un post su Facebook dagli Stati Uniti il presidente Donald Trump minaccia di rendere definitiva la sospensione dei finanziamenti e di dare l’addio alla se l’organizzazione non si impegna su sostanziali miglioramentinei prossimi 30 giorni in una lettera inviata al direttore generale tedros adhanom ghebreyesus è postata su Twitter il presidente statunitense elenca le accuse sulla gestione della crisi del covid 19 l’eccessiva vicinanza alla Cina Francia Germania Intanto sono d’accordo sul piano temporaneo da 500 miliardi di euro che venga dalle spese del bilancio europeo quindi non prestiti a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia l’ho spiegato Anche la Merkel cancelliera tedesca dopo il video vertice il presidente francese Emmanuel Macron i 500 miliardi dovranno essere rimborsati in onda e destinatario ma da tutti gli stati membri per il premier Conte si tratta di un buon punto di partenza per rendere ancora più consistente ricoveri Found nel quadro del budget europeo il premier austriaco Avverti ho sentito Olanda Svezia e Danimarca è la nostra posizione non cambia devono essere prestitiNon aiuti attuale frenata dell’Economia e la peggiore dalla seconda guerra mondiale senza precedenti nella storia moderna lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell i dati del secondo trimestre mostreranno una forte caduta dell’attività economica è un balzo della disoccupazione la fede impegnata usare tutti gli strumenti a sostegno dell’economia Raffaele manterrà i tassi a 0 fino a quando la ripresa non sarà decollata ha detto Jerome Powell è tutto dalla relazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa