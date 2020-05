Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione della Luigi in studio continua nel dibattito politico intorno ai prestito da 6 miliardi e €13 f.cia con garanzie pubbliche il ministro dell’economia Roberto Gualtieri assicura che lo stato ha chiesto impegni alla società condizioni aggiuntive e stringenti sugli investimenti l’occupazione il mantenimento della produzione in Italia Abbiamo detto a Fiat che con il prestito ci devono pagare investimenti in Italia ho detto no a delocalizzazioni la garanzia dello Stato è legata a queste condizioni anche il ministro per il sud Giuseppe Provenzano dedica alla vicenda un post su Facebook Intanto l’Europa continua per un piano a sostegno dell’economia messa a dura prova dell’emergenza covid-19 e Francia sono d’accordo su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengano dalle spese del Milaneuropeo quindi non prestiti a disposizione delle regioni dei settori più colpiti dalla pandemia lo ha detto Anche la Merkel cancelliera tedesca dopo il video vertice con il presidente francese Emmanuel Macron i 500 miliardi dovranno essere rimborsati non dai destinatari ma da tutti gli stati membri per il premier Conte si tratta di un buon punto di partenza per rendere ancora più consistente ricoveri Found nel quadro del budget europeo in premier austriaco avverte ho sentito Olanda Svezia e Danimarca è la nostra posizione non cambia devono essere prestiti Non aiuti intanto si è entrati nel vivo della fase 2 del sono riaperti i negozi ristoranti bar parrucchieri ed estetisti per farti anche le chiese si può tornare a messa alle città si rianimano e torna il traffico più esempio sui mezzi pubblici dal 15 giugno via ai centri estivi è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vuole riportare i turisti in Italia in un vertice europeo dedicato al turismo assicura che dalgiugno l’Italia ripartirà 360° ci si potrà muovere tra regioni e siamo pronti ad accogliere il sicurezza cittadini europei che vogliono passare le loro ferie in Italia le nostre strutture ti ha detto Di Maio Ma niente Blacklist tra i paesi europei fredda la risposta di Berlino bisognerà parlare pieno accordo nel dire No ad accordi bilaterali tra paesi europei sono 99 le vittime del covid-19 ultime 24 ore in Italia l’incremento più basso in un giorno dall’inizio del oaktown domenica l’aumento era stato di 145 225.000 i contagiati 451 in più quando l’incremento era stato i contagiati in quattro regioni 080 di Umbria Sardegna Calabria e Basilicata sono Sara 127.000 e guariti riaprono i confini in Alcune regioni del nord Veneto friuli-venezia Giulia emilia-romagna nella provincia di Trento siglano L’intesa annunciata dal Presidente delLuca Zaia si può circolare per incontrare parenti e congiunti ma con l’autocertificazione Intanto mille presidente statunitense Donald Trump minaccia via dall’oms e 30 giorni se l’organizzazione non si impegna su sostanziali miglioramenti in una lettera inviata al direttore generale tedros adhanom ghebreyesus postata su Twitter il presidente statunitense Trump elenca le accuse sulla gestione della crisi del trovi 19 e l’eccessiva vicinanza alla Cina Cina che con il presidente XIII Ping annuncia che donerà 2 miliardi di dollari al loves per combattere il virus è che se Pechino dovesse trovare un vaccino contro il covid 19 ne farebbe un bene pubblico mondiale la Cina difende da ogni accusa mentre richiedono un’inchiesta sull’origine del virus è tutto dalla redazione vi augura una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa