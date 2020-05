Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione e da Roberta Frasca lo MS non si impegna sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni renderò definitiva la mia decisione temporanea di sospendere finanziamenti statunitensi all’organizzazione Mondiale della sanità eri considererò la nostra adesione allo MS quando scrive il presidente americano Donald Trump in una lettera inviata al direttore generale postata su Twitter in cui il Tycoon elenca le accuse sulla gestione della crisi del 19 e l’eccessiva vicinanza Latina oggi a Ginevra si apre l’assemblea Mondiale della sanità la replica della Cina la lettera inviata dal presidente statunitense Ciampa lo MS inganna l’opinione pubblica infanga la Cina e la risposta del portavoce del Ministero degli Esteri zaoli Young alla mossa del Tycoon anche a postaappunto il post su Twitter in piena notte di procuratore della repubblica di Taranto Nicola Maria capristo è agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione in atti giudiziari lo so provvedimento è stato eseguito a carico di un ispettore della polizia in servizio nella procura Tarantina è di 3 imprenditori della provincia di Bari in chiesa cominciata un anno fa è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Potenza apertura in deciso ribasso per lo spread fra Btp e Bund è che segna 205 punti contro i 215 di ieri quando aveva visto già un notevole calo da pota 238 punti Focus degli investitori al maxi piano da 500 miliardi di euro presentato da Francia Germania per l’emergenza covid che attinga dal bilancio Unione Europea veniva su internet attraverso un sito creato per l’occasione kit test anticorpi per il covid-19 importati in Italia senza autorizzazione del Ministero della Salute senzacertificazione c’è scoperto dalla guardia di finanza un torinese di 30 anni rischia €130000 di multa secondo le ricostruzioni dei finanziari l’uomo acquistava il kit da una società cinese rivendeva sul web di testo acquistati on-line venivano poi spediti a domicilio sono un centinaio quelli sequestrati dalle Fiamme Gialle tempo ripresa Irina a partire da un importante anniversario sentiamo il commento di Giulio bacosi giurista ex magistrato presidente di democrazia nelle regole e l’incoraggiamento rivolto CDA Papa Giovanni Paolo II del quale si è preparato per il centenario della nasca essa ci risuona nelle orecchie come un monito come un prezioso e tanto incoraggiamento per paura è un sentimento subdolo e sottile che va combattuto con firma volontà e con spirito di servizio contenimento Il top sarebbe annullarlo totalmente dal nostro orizzonteè proprio la paura con la sua invisibilità che supporta innergie del pari in costituendone una preziosa alleata contro che finisca adesso con la stare troppo non si fa che parlare di ripresa in questi giorni ma non è la paura doveva comportare rivelandosi altrimenti grafiche flebile destinata all’insuccesso la ripresa anche dal punto di vista etimologico è un impossessarsi nuovamente di qualcosa è fondamentalmente Prima di ogni altra Dino e te per riprendere o nell’ambiente esterno del lavoro nella società negli affetti trascurati tutte queste settimane si vede che già nel nostro immaginario lo slancio dei Padri costituenti minaccia le macerie lasciate sul fuoco dal secondo conflitto mondiale hanno saputo Alzare gli occhi verso il cielo Carta Costituzionale e c’ha È unpasso anche contro la paura è un Baluardo laico che unito alla possibilità ritornata di nutrire lo spirito partecipando ad un amico zia religiosa può e anzi deve costituire Il punto di appoggio della ripresa di ciascuno di noi e di noi come popolo ci sentiamo poi Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa