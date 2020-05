Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’interdizione di un anno dai pubblici uffici è stata disposta dalla magistratura barese nei confronti di Alfredo borzillo attuale commissario straordinario unico del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia la misura cautelare per reati di turbativa d’asta induzione indebita a dare O promettere utilità è stata eseguita contestualmente perquisizioni dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari le indagini sono state coordinate dai PM di Bari Lino Giorgio Bruno e Savina toscani che avevano chiesto per borzillo gli arresti domiciliari c’è ritorno alla normalità che davvero riempie i cuori e riempie di fiducia così ai microfoni della trasmissione di Rai 1 storie italiane il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio all’indomaniprimo giorno della nuova fase dell’emergenza covid-19 Ieri è andata bene sottolineato perché la gente è tornata riassaporare questa nuova normalità una normalità di cui ha bisogno e anche perché i dati si confermano che tutti gli indicatori sono buoni la proposta di francia-germania sulla recovery Panda è un passo avanti importante così come la riflessione ed il tuo nuovo patto di stabilità agli europei si stanno muovendo nella giusta direzione ora continuiamo la battaglia per una nuova Unione Europea della crescita del Lavoro e della Giustizia così leader dell’api di Nicola Zingaretti su Facebook è iniziato un incontro tra i vertici del centrodestra alla riunione sono presenti i leader della Lega Matteo Salvini la preside di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni insieme con Ignazio La Russa Francesco Lollobrigida è Giovanni Donzelli E Forza Italia il vicepresidente del partito Antonio tajani e la vice presidedei senatori azzurri Licia ronzulli tra i temi all’ordine del giorno la possibile manifestazione comune Il 2 giugno e la mozione di sfiducia al ministro Bonafede presentata da tutto il centro-destra a Palazzo Madama il decreto rilancio penso oggi esca in Gazzetta Ufficiale così la ministra della pubblica amministrazione Fabiana dadone a 24 mattino Radio 24 la ministra spiegato come il lavoro degli ultimi giorni sia stato assorbito dal decreto che conferma doveva già comparire in Gazzetta tra sabato e domenica quella alle porte passerà alla storia come l’estate più silenziosa è che si sia mai vissuta il coronavirus mette il bavaglio alla musica e grandi eventi live che da tradizione animano le calde estati italiane niente concerti negli stadi festival Rocco Jet niente eventi celebrativi fumato tutto il calendario 2020 da giugno a settembre niente concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracallaferma Andrea Bocelli stop alture di Tiziano Ferro ultimo Cesare Cremonini e dall’estero Non arriveranno i Pearl Jam bilielish di purple Green Day Red Hot Chili ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa