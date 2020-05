Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frasca velina il secondo giorno della ripartenza post lockdown le città si rianimano torna il traffico c’è più gente sui mezzi pubblici gli esercizi commerciali dei negozi di abbigliamento a quelli di calzature parrucchieri centri estetici ma anche ristoranti Bistrot chiese tu ti si adoperano a predisporre la sanificazione dei locali e ad eseguire già igienizzante mascherine e guanti Ma restano le difficoltà nel reperire con facilità il materiale previsto dalle normative vigenti per far fronte all’epidemia da Confcommercio oltre 90% dei negozi di abbigliamento Ha riaperto insicurezza intimo camicia scarpe sono tra i prodotti più richiesti e vi prende ossigeno la ristorazione Malade io e lei70% dei bar e dei ristoranti hanno perso tutti ben equipaggiati di mascherine gel ma con personale ridotto Infatti il 40% dei dipendenti è rimasta a casa circa 400mila unità l’assemblea della MS approvato una risoluzione che sancisce l’accordo di avviare al momento opportuno in consultazione con gli stati membri di una processo graduale di valutazione imparziale e indipendente e globale della risposta sanitaria coordinata dallo e mezzo nella crisi della corona rossa l’inchiesta dovrà valutare le azioni della Venezia e la loro tempistica relativa alla pandemia covid-19 ea formulare raccomandazioni per migliorare la prevenzione globale la capacità di risposta anche attraverso rafforzamento approdato del programma di emergenza sanitaria dello MS la risoluzione approvata per alzata di mano era stata proposta tra gli altri dall’Unione EuropeaAdult i suoi stati membri e aveva raccolto l’adesione di oltre 100 paesi stima delle vittime da coronavirus è confermata oltre 40000 morti con 3 poco meno di 35 mila stati finora dal Ministero della Sanità secondo le elaborazioni statistiche aggiornate settimanalmente dal benessere equivalente britannico dell’istat all’ultimo dato aggiornato al 8 maggio il limite a Inghilterra Galles indica hai fatti poco più di 39000 morti circa diecimila in più di quelli Censiti dal ministero a quella data e negli stessi territori somatiche blanda del Nord superarli 41000 evocata dallo in esse una settimana fa assunzione docenti su 4500 posti quota 100 anni E se può che è ancora in alto mare e sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacificosono affidate 4521 retrodatate al primo settembre riguardano quei posti di chiederti il pensionamento pagando per alcune penalizzato proprio assegno della pensione che devono essere l’ultimo settembre e qui sta il report di rebus Innanzitutto riguarda il fatto che è a conoscenza di 6500 posti 2000 in più e non sono stati attribuiti ci chiediamo Come anche perché sapevamo che erano addirittura tre volte di più 13 mila e domani quindi come sindacato faremo presenteremo subito un messaggio di accesso agli atti anche per tutti quelli interessati lo sa anche che vogliono ritornare questo posto al fine di verificare il perché poi c’è Invece altro al di là del mistero un problema che riguarda tutti coloro che hanno assunto il primo settembre scorso se avessero potuto scegliere questi posti avrebbero scelto una delle piùCongo alle proprie esigenze sempre nel rispetto del maggior punteggio Ecco perché queste persone che diamo di scrivo un’email a quota 100 circolari c.net per verificare il loro eventualmente ottenere un trasferimento attraverso una procedura risarcitoria anche al giudice del lavoro che fine dobbiamo rimarcare che il problema non si risolve quest’anno sono alta 16000 e domani possibile mai che non si riescono e ospiti chiamati invitiamo il governo quest’anno ha risolto il problema prima invece di farlo Andate pure io dopo neanche denunce che riteniamo che questo sia molto importante E infine per concludere personale ATA tra l’anno scorso e quest’anno sono 10.000 e domani 400 cosa Chiama Danilo di diritto Queste sono le richieste che fa e che spera che il governo accog appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa