Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno fate delle emergenze da coronavirus oltre il 90% dei negozi di abbigliamento Ha riaperto insicurezza intimo camicie scarpe di più richiesti più lento All’avvio della ristorazione il 70% dei bar e dei ristoranti anno a tutti ben equipaggiati di mascherine e gel disinfettanti non convenzionali ridotto il 40% dei dipendenti è rimasto a casa pari a circa 400mila unità tanti divisori nei locali soprattutto nel cassa quasi nessuna i tavoli lo riferisce il commercio la percentuale dei mercati aperti si aggira intorno al cinquanta 60% del totale quindi l’economia continua ad avanzare spedito il collocamento del BTP Italia che di raccogliere risorse per il contrasto alle emergenze covid-19 da domanda ben intonata fin dall’inizio della secondo giorno dedicato al Retail raggiunge e supera i tre miliardi ampia il calo Piazza Affari Prenatalme lo spread in ribasso ma sopra i valori segnati in apertura intanto la compagnia aerea britannica low cost easyJet è ritornato di avere subito in data non precisata un sofisticato Cyber attacco di provenienza per una ignota per la quale sono stati infiltrati nomi e dati di viaggio di 9 milioni di clienti l’attacco denunciato all’autorità e al coordinamento delle Agenzie di intelligence nel Regno Unito permesso jachere anche di carrozziere dati delle carte di credito d2208 utenti che avviene nel pieno della crisi detto ieri innescata dal coronavirus l’ultima notizia in chiusura drammatiche le intercettazioni delle conversazioni tra autisti confetti a guidare anche i conti nell’ambito di un’inchiesta della procura di Lodi che vede indagati cinque imprenditori tutti appartenenti alla stessa famiglia titolari del gruppo Procter in una cosa dei militari della guardia di finanza uno dei conducenti esclama No io sto male Mi stavo addormentando sul volante non vado da ammazzarmi o ad ammazzare altra gente è da giugno che non scendo dal camion Mi sto arrugginendo e ho 75 anni dice un altro è tutto grazieeseguito le muso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa