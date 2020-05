Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura Italia promosso fin dall’inizio della pandemia e rafforzamento della leadership globale e della solidarietà internazionale per gestire le emergenze accelerare soluzioni sostenibili lungo termine guidati da gente ricerca medicina ho detto il premier Giuseppe Conte alla sezione conclusiva della 73a assemblea Mondiale della Salute il premier che sottolinea come il sacrificio degli italiani abbia dato i suoi frutti di mercato sulla necessità che venga portato lo scambio di informazioni ha sottolineato che nel percorso che porterà i vaccini nessuno dovrà rimanere indietro e la storia delle MMT approva una risoluzione con un accordo per avviare al momento opportuno in consultazione con gli stati membri un processo graduale di valutazione imparziale e indipendente due valli della risposta sanitaria coordinata dallo MS nella crisi del coronavirus il documento esorta gli stati a garantire finanziamentiPerché cosa rispondere alle necessità della lotta al coronavirus tutta mattina cementi Trump minaccia lo stop ai fondi accusando nella gestione della crisi covid-19 a vicinanze a Pechino La politica del centrodestra scendere in piazza vedere voci al dissenso in una manifestazione senza bandiere ma all’insegna della protesta contro il governo Intesa dopo un vertice tra i leader non è possibile che il decreto rilancio ancora non sia stato pubblicato attacca il numero uno della Lega Matteo Salvini mentre la leader di Fratelli d’Italia meloni spiega che si vuole dare voce A quell’italia che non crede più nelle promesse del governo via libera anche dal leader di Forza Italia Berlusconi intenzioni spiega il suo viso italiani quella di avanzare proposte per il paese intanto l’altolà del PD e del MoVimento 5 Stelle l’alleato d’Italia Vi va se domani voterà la sfiducia il guardasigilli Bonafede si aprirà la crisi perché un voto contro il Ministro della Giustizia un voto contro il governo non solo tentare ha detto il capogruppo dem del Rio che pure confida che tutto si sistemerà dopo l’intervento del ministro convinto che la maggioranza voterà compatta il leader dei cinque stelle il quale spiega che appunto una sfiducia sarebbe il conto tudenominazione Non è così che si risolve la questione la replica arriva dalla ministra l’indiana Bellanova è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa