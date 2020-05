Ultime Notizie Roma del 19-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno fatti all’informazione coronavirus in Bilancia di oggi l’epidemia in Italia continuo aggiornamento in calo Anche se oggi ti registra una risalita del numero giornaliero di vittime dopo essere sceso ieri i nonni morti sono 172 i dati di altri indicano nettamente come il problema continui ad essere la Lombardia che ha quasi 6 nuovi casi su 10 totali in Italia il rapporto tra norme impositive tamponi effettuato ti resta vicino ai minimi da inizio epidemia 1813 tamponi positivi della di oggi la maggior parte Come dicevamo prima sono in Lombardia con 462 nuovi positivi aumentano in 24 ore di 2075 unità il calo dei malati è stato pari a 1424 casi in questa fase due oltre il 90% dei negozi di abbigliamentoinsicurezza intimo camicie scarpe i più richiesti più lento All’avvio della ristorazione il 70% dei bar e dei ristoranti hanno aperto tutti ben equipaggiati di mascherine e gel disinfettanti ma con personale ridotto il 40% dei dipendenti è rimasto a casa pari a circa 400mila unità tanti divisori nei locali soprattutto nell’area cassa quasi nessuna i tavoli riferisce Confcommercio sta percentuale mercati aperti si aggira intorno al cinquanta 70% del totale quindi l’economia continua ad avanzare spedito il collocamento del BTP Italia che servirà a raccogliere risorse per il contrasto alle emergenze covid-19 fin dall’inizio della secondo giorno dedicato al Retail raggiunge e supera i tre miliardi ampia il calo Piazza Affari Prenatal a TIM lo spread in ribasso ma sopra i valori segnati un’apertura intanto la compagnia aerea britannica low cost easyJet risonanza di avere subito in data non precisata un sofisticato cyberattacco di provenienza per legno attraverso il quale sono stati infiltrati nomi e dati di viaggio di 9 milioni di clientidenunciato alle autorità e al coordinamento delle Agenzie di intelligence nel Regno Unito permesso jachere anche di carpire dati delle carte di credito d2208 utenti e avviene nel pieno della crisi detto ieri innescata dal coronavirus è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano la prossima edizione

