Ultime Notizie Roma del 19-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 19 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è in vigore nuovo decreto anti covid mentre i dati sulla pandemia confermano una discesa dell’indice di positività ma con oltre 200 decessi il coprifuoco slitta alle 23 il testo pubblicato conferma le anticipazioni della vigilia all’inizio di giugno ci sarà una verifica con le regioni che già chiedono il superamento delle zone collega e Forza Italia che sollecitano un’accelerazione delle aperture draghi ribadisce che l’unica strategia possibile proseguire con le vaccinazioni e con l’osservanza delle regole di stanziamento Ma scrive tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo il commissario per l’emergenza Francesco figliuolo frena sulle proposte avanzate da Alcune regioni su ipotetiche vaccinazioni in spiaggia o fughe in avanti giovani l’unica soluzione al momento dice quello di programmare le vacanze in funzione dell’ appuntamento vaccinale secondo le norme per il Green pass stabilite dal decreto e proseguirà secondo i piani facendo ogni sforzo per mettere ingli over 60 i fragili Monte di Quali mancano ancora all’appello con le varianti e metà del pianeta ancora in piena emergenza e vertici Sudafrica rilancia la proposta di sospendere I brevetti sui vaccini il consiglio garanzia del Senato ha confermato la sentenza di primo grado che ha restituito vitalizi Roberto Formigoni ed altri parlamentari ai quali era stato tolto in quanto condannati i voti favorevoli sono stati 32 contrari Alberto Balboni di Fratelli di Valeria Valente del PD Dal Senato arriva nuovo schiaffo ai cittadini italiani crono i 5 Stelle lega e Forza Italia se ne assumono la responsabilità di fronte al paese in movimento risponderà l’associazione rosso sfida il MoVimento 5 Stelle dopo aver rifiutato di consegnare i dati degli iscritti denuncia Il Blitz di periti informatici regali nella propria sede in Vitali associati a lasciare il movimento per il MoVimento 5 Stelle va contro le stanno macchiando una Nobile storia un soggetto privato blocca una forza parlamentare si va intanto delineandone Alleanza PD MoVimento 5 Stelle per le elezioni comunali a Napoli sul nome di Gaetano Manfrediaiuta ma si spera in un ripensamento a Roma raggi possibilista su intese al ballottaggio e al termine di un’altra giornata di razzi ride è uno sciopero generale degli arabi con scontri e vittime la Francia ha presentato al consiglio di sicurezza dell’ONU una proposta di risoluzione del conflitto tra israeliani e palestinesi il documento punta un cessate il fuoco in coordinamento con le gite Giordani alla Cina si è detta pronta ad appoggiarlo gli Stati Uniti da 8 giorni dicono contrae la dichiarazione dell’ONU preferendo un autonomo impegno diplomatico nel corso della giornata si è parlato di una possibile tregua da giovedì ma un dirigente via Massa smentito che vi sia alcun accordo in questo senso in Israele non si è pronunciata la Spagna schiera l’esercito Ceuta enclave spagnola in Marocco dopo l’arrivo di almeno 8000 migranti tra cui donne e bambini Meno di 2 giorni e rimando indietro la metà il premier Sanchez ieri sera ha raggiunto di personale due località del club 68 e Melilla colto da fischi e applausi ieri l’ennesimo naufragio con 50 dispersi al lago di sfax in Tunisia può darla insiste servono soluzioni europei comuni per gestire le migrazioni non SportTorino trova il Punto salviettine recupero contro la Lazio condanna il Benevento Alla B con i Granata più 4 sui campioni tra inutile domenica lo scontro diretto nell’ultima giornata la gara dell’Olimpico ripetuta due mesi dallo stop per il covid-19 tioni stasera finale di Coppa Italia Atalanta Juventus con il pubblico per la prima volta in stadio da inizio pandemia saranno celebrati questa mattina in strettamente privata Nella sua villa di Milo sull’Etna i funerali di Franco Battiato morto ieri dopo una lunga malattia il numero degli omaggi la sua figura Tra cui quello del presidente Mattarella che l’artista stirato ricordo di molti colleghi e di un fronte politico bipartisan ieri il pubblico del Teatro Carignano di Torino si è alzato in piedi e fine spettacolo per rendergli omaggio noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa