Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro degli Esteri Ucraina dmytro kuleba ha lamentato il trattamento di seconda classe che l’Ucraina subirebbe da alcuni paesi europei dopo che cancelliere tedesco si è detto contrario una procedura Da Regina Coeli di chi è il numero PEA per non fare torto alle nazioni dei Balcani occidentali la mia guida strategica sulla prospettiva Europea dell’Ucraina praticata da alcune capitali europee negli ultimi anni passati è fallita e deve finire ha scritto pure va sotto asserendo che ciò non ha fatto che in Val d’ansiei Putin e ferisce i sentimenti degli ucraini almeno un morto e 7 dispersi questo il tragico bilancio dell’incidente in acqua il frate che ha con il rimorchiatore italiano affondato a circa 50 miglia dalla costa di Bari sul posto di uomini della Capitaneria di Porto di Bari colleghi Ancona coordinati per il momento dalla PM di turno della procuramariti che abbiamo decisamente argomento luoghi affascinanti meravigliosi paesi sul mare Borghi di montagna e di collina angoli nascosti delle città curiosità aneddoti tradizioni culinarie sono alcune delle Perle fasi agisti che eno gastronomiche e culturali che si stanno scoprendo attraverso le puntate de I viaggi con la lanterna il nuovo Format condotto dallo chef Federico fusca un Format ideato da innova agency è un’agenzia di marketing di Ferrara lo chef Federico fusca ci racconta poi il significato di questo viaggio di queste tappe Ferrara e niente abbiamo abbiamo deciso di valorizzare La Lanterna mettendo a disposizione Insomma Federico fusca che andava alla ricerca dinuovi sapori di una jeep nuovi prodotti all’interno della della nostra grande penisola italiana Ecco quindi ci siamo impegnati andando Insomma da nord a sud e non abbiamo fatto proprio tanto poi abbiamo fatto girando sopra montagne Laghi e mari alla ricerca sui prodotti di nuovi Sapori di Gill nuove cose da abbinare a questa meravigliosa fatta Ecco e quindi siamo stati a giro a Roma Siamo stati a Comacchio delle Valli Di Comacchio a cavallo siamo stati in montagna degna siamo stati sono un po’ in tantissime regioni a prendere un po’ di Sapori in qua e di là il succo del nostro viaggio e diciamo che alla fine del viaggio abbiamo preso diciamo degli ingredienti e la chiamo appena ti alla pastatanto vale che ritorni Ecco ecco Federico Come è nata anche la scelta dei luoghi è stata casuale o c’è stato qualcosa che è voluto poi unire anche che per sopra virgolette condire la buona pasta in questo caso del pastificio La Lanterna Vabbè ho messo anche la mia Toscana perché hai detto che mi piace nessun territorio importante come vincere esempio che non è poi così tanto conosciuto così poi turistico e abbiamo preso un pezzo di Vinci abbiamo preso Roma e poi Mercato Centrale del pesce per quanto riguarda il pesce ma quello della montagna per quanto riguarda i funghi quindi diciamo che abbiamo preso un pezzo di territorio cercando di esaltarne Comunque le cose migliori Ecco coniugare i tesori del territorio italiano con la buona cucina della tradizione emilianaCagnola e la collaborazione del pastificio la lanterna come spiega ai nostri microfoni lo stesso Lorenzo morisi del pastificio tantissimo in quanto Questi sono quelli che identificano diciamo come pastificio tortellini della lanterna La Lanterna Tra le tante tappe che finora Ecco sono state fatte ce n’è una in particolare che vi ha emozionato di più è che vi ha colpito anche per far arrivare Ecco il vostro il vostro prodotto in questa terra è piaciuto anche perché poi ci sono stata a vedere te se mi ricordo luoghi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa